দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন
সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী চেসি ত্রিপুরাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, চেসি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। গতকাল সোমবার রাজশাহীর বাগমারায় এক সহপাঠীর বাসায় পূজার দাওয়াতে যান চেসি ও তাঁর আরেক সহপাঠী। সন্ধ্যায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে ক্যাম্পাসে ফেরার পথে দুর্গাপুর এলাকায় একটি দ্রুতগতির ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান চেসি।
দুর্ঘটনার পর চেসিকে প্রথমে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. ফরিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘চেসি ত্রিপুরার মাথায় আঘাত লেগেছে। চিকিৎসকেরা তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহায়তায় কিছুক্ষণ আগে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।’
ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের প্রধানের সঙ্গে কথা বলে চেসির চিকিৎসার জন্য একটি আসনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান উপাচার্য।
এর আগে স্ট্রোকে গুরুতর অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জাহেদুল ইসলামকে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রশাসনের সহায়তায় গত ৯ আগস্ট এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হয়েছিল। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।