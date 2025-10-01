পদ্মার বিলুপ্তপ্রায় সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের ঢাঁই মাছ বিক্রি হলো ৬০ হাজারে

পদ্মার বিলুপ্তপ্রায় সাড়ে ১৪ কেজি ওজনের ঢাঁই মাছ বিক্রি হলো ৬০ হাজারে
রাজবাড়ী ও মানিকগঞ্জসংলগ্ন পদ্মা নদীতে জেলেদের জালে মঙ্গলবার সকালে ১৪ কেজি ওজনের বিলুপ্তপ্রায় একটি ঢাঁই মাছ ধরা পড়েছে। গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া ঘাটের আড়তের এক ব্যবসায়ী মাছটি ৬০ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন।
স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরের দিকে জাল ও নৌকা নিয়ে মাছ শিকারে বের হন মানিকগঞ্জের জাফরগঞ্জ এলাকার জেলে সোনাই হালদার ও তাঁর দল। কয়েকবার জাল ফেলে মাছ পাননি তাঁরা। সকাল নয়টার দিকে জাল গোটানোর সময় দেখতে পান, বড় আকারের বিলুপ্তপ্রায় ঢাঁই মাছটি জালে আটকে আছে। পরে বিক্রির জন্য মাছটি নিয়ে আসেন দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে। এ সময় একটি আড়তে তোলা হলে নিলামে মাছটি কিনে নেন ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা।
চান্দু মোল্লা বলেন, মাছটি ওজন দিয়ে দেখেন, প্রায় ১৪ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়েছে। পরে নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ৪ হাজার ১০০ টাকা কেজি দরে প্রায় ৬০ হাজার টাকায় কিনে নেন। মাছটি কেনার পর নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করার পাশাপাশি পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এখন কেজিপ্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকা করে লাভ হলে তিনি বিক্রি করবেন বলে জানান।
এর আগে গত সোমবার সকালে পদ্মায় প্রায় ১১ কেজি ওজনের একটি ঢাঁই মাছ ধরা পড়ে যা বিক্রি হয় ৪৬ হাজার টাকায়। ১১ সেপ্টেম্বর ২২ কেজি ৬০০ গ্রাম ওজনের একটি ঢাঁই মাছ বিক্রি হয়েছিল ১ লাখ ৮ হাজার ৫০০ টাকায়।