জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপি পদের প্রার্থী সাদী ও জিএস পদে তানজিলা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া একটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অদম্য-২৪ স্মৃতিস্তম্ভ চত্বরে এ প্যানেল ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসভাপতি আলী আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া।
ছাত্রদল–সমর্থিত এই প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী হলেন মীর মশাররফ হোসেন হল ছাত্রদলের সভাপতি শেখ সাদী হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচন করবেন ১৩ নম্বর হল ছাত্রদলের সভাপতি তানজিলা হোসাইন (বৈশাখী)।
সহসাধারণ সম্পাদক (পুরুষ) পদের প্রার্থী সাজ্জাদুল ইসলাম। এ ছাড়া সহসাধারণ সম্পাদক (নারী) পদে আনজুমান আরা ইকরা, শিক্ষাগবেষণা সম্পাদক পদে ইয়ামিন হাওলাদার, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক পদে লিখন চন্দ্র রায়, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জাহিদ হাসান খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আবিদুর রহমান, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে পারভেজ হাসান (নিশান), নাট্য সম্পাদক পদে আমিনুল ইসলাম, তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্রন্থাগার সম্পাদক পদে জাবের হাসান, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক পদে তাওহিদুর রহমান খান, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (পুরুষ) পদে শাকিল সর্দার, সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে কাজী মৌসুমী আফরোজ, ক্রীড়া সম্পাদক পদে উজ্জ্বল হাসান, সহ-ক্রীড়া (পুরুষ) পদে রুহুল আমিন সুইট, সহ-ক্রীড়া (নারী) পদে শাহানাজ পারভীন (শানু), পরিবহন ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে জহিরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা সম্পাদক পদে মমিনুল ইসলাম নির্বাচন করবেন।
নারীদের জন্য নির্ধারিত তিনটি কার্যকরী সদস্যপদে আছেন সুমাইয়া সুলতানা, হ্যাপি আক্তার ও শায়লা সাবরীন। আর ছেলেদের জন্য নির্ধারিত তিনটি কার্যকরী সদস্যপদে হামিদুল্লাহ সালমান, মেহেদী হাসান ও এ এম রাফিদুল্লাহ।
প্যানেল ঘোষণার সময় লিখিত বক্তব্যে আলী আফসান মোহাম্মদ ইয়াহিয়া বলেন, প্রায় দেড় যুগ ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব শিক্ষাঙ্গনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ছিল সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত ছাত্রসংগঠন। কিন্তু পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দেশের অন্যতম স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠের মাটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিগত এক বছরে দখলদারিত্ব ও পেশিশক্তির রাজনীতিকে বর্জন করে ইতিবাচক ধারার শান্তিপূর্ণ, শিক্ষার্থীবান্ধব ও সহাবস্থানের রাজনীতির চর্চা করে যাচ্ছে। আসন্ন বহুল প্রত্যাশিত জাকসু নির্বাচনে গণতন্ত্র, বহু মত ও মতাদর্শের পারস্পরিক সহাবস্থান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মানসম্মত উচ্চশিক্ষা, শতভাগ আবাসনসহ মানসম্মত আবাসন ও খাবার, শিক্ষার্থীবান্ধব ছাত্ররাজনীতি, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস, উন্নত সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, বৈচিত্র্যময় ও নিরাপদ ক্যাম্পাস বিনির্মাণের লক্ষ্যে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা করা হলো।
জাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আগামী ১১ সেপ্টেম্বর। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলেও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তফসিল অনুযায়ী, আজ বৃহস্পতিবার জাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টায়। ২৯ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে ৯ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার চালাতে পারবেন।