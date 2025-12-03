রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচন নিয়ে পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলন করেছে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষ। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ পাশে এক পক্ষ এবং বেলা একটার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অন্য পক্ষ সংবাদ সম্মেলন করে।
সংবাদ সম্মেলনে এক পক্ষের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন অযৌক্তিকভাবে ভোটার তালিকায় ‘অসংগতি’ দেখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিত করেছে। সংবাদ সম্মেলনের পর তারা ঘোষিত তফসিল পুনর্বহালের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দপ্তরের সামনে অবস্থান নেয়। তাদের সমর্থন দিচ্ছেন ইসলামী ছাত্রশিবির ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কয়েকজন সমন্বয়ক।
অন্যদিকে ছাত্রদল–সমর্থিত শিক্ষার্থীদের আরেকটি অংশ সংবাদ সম্মেলন করে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা বাতিল করে গঠনতন্ত্র মেনে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
আজ বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ পাশে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী মাইদুল ইসলাম, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উম্মে হানী জহুরা ও জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের আল হুমায়রা জান্নাত।
ছাত্রশিবির ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন–সমর্থিত এই শিক্ষার্থীদের দাবি, উৎসবমুখর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা মনোনয়নপত্র উত্তোলন করলেও মনোনয়নপত্র উত্তোলনের শেষ দিন ১ ডিসেম্বর দুপুরে নতুন করে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন অযৌক্তিকভাবে ভোটার তালিকায় অসংগতি দেখিয়ে নির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। এখানে প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব ও সময়ক্ষেপণ লক্ষ করা যাচ্ছে। তাঁরা তফসিল অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানান।
এদিকে বেলা একটার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের আরেকটি অংশ সংবাদ সম্মেলন করে। এতে বক্তব্য দেন শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, মেহেদী রূপন ও হাফিজুর রহমান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি তুহিন রানা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা অভিযোগ করেন, ব্রাকসুর নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে গঠনতন্ত্রের বিধি ও তফসিল ভঙ্গ করে সব নির্বাচনী কার্যক্রমে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। তাঁরা ভোটার তালিকায় রেজিস্ট্রারের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে ধরে এ বিষয়ে তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি একই সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা বাতিলের দাবি করেন।