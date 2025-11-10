সিলেটে অটোচালকদের আন্দোলনে থাকা সিপিবি নেতার চার মামলায় জামিন

সিলেটে অটোচালকদের আন্দোলনে থাকা সিপিবি নেতার চার মামলায় জামিন
সিলেটে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শ্রমিকদের আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (সুমন) চারটি মামলায় জামিন পেয়েছেন।
আজ সোমবার দুপুরে সিলেটের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হারুন–অর–রশীদ আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা চতুর্থ মামলায় জামিন মঞ্জুর করেন। এর আগে আরও তিনটি মামলায় আনোয়ার হোসেন আগে জামিন পেয়েছিলেন।
গত ৩১ অক্টোবর মধ্যরাতে সিলেট নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আনোয়ার হোসেন সিপিবি সিলেট জেলার বর্তমান কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। তিনি পেশায় আইনজীবী।
আনোয়ার হোসেনের জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর আইনজীবী মোহাম্মদ মনির উদ্দিন। তিনি বলেন, আনোয়ার হোসেনকে চারটি মামলায় সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল। এর মধ্যে তিনটি মামলায় আগেই জামিন পেয়েছেন তিনি। সর্বশেষ আরও একটি মামলায় আজ জামিন পেয়েছেন। এতে তাঁর মুক্তিতে কোনো বাধা রইল না।
মোহাম্মদ মনির উদ্দিন জানান, ওই চার মামলা প্রায় এক মাস আগে দায়ের করা হয়েছিল। ওই সব মামলায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু জাফর ও সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পালকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে ওই দুজন জামিনে মুক্তি পান।
সম্প্রতি সিলেটের প্রশাসন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। রাস্তায় চলাচলের অনুমোদন না থাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা আটক ও চার্জিং পয়েন্টগুলোয় অভিযান চালিয়ে বিদ্যুৎ–সংযোগ বিচ্ছিন্নের অভিযান পরিচালিত হয়।
তবে শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে বাসদ ও সিপিবির নেতারা আন্দোলনে নামেন। তাঁরা সিলেট নগরে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ ১১ দফা দাবি জানান। গত ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর সিলেটে অটোরিকশা শ্রমিকদের আন্দোলনে যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল। এ ঘটনায় পুলিশ মামলা দায়ের করে। মামলায় একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।