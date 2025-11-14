এইচএসসি কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব
দিনভর আনন্দ আয়োজনে সাফল্য উদ্যাপন
ভালো ফলাফলের পাশাপাশি প্রথমে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। দেশ ও মানুষকে ভালোবাসতে হবে। বই ও জ্ঞানের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ প্রযুক্তির জ্ঞান আহরণ করতে হবে। পাশাপাশি গান, আবৃত্তি, অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের সৃজনশীলতা বাড়াতে হবে।
শুক্রবার রংপুরে ‘প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি-প্রথম আলো কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব-২০২৫’-এ কৃতী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আমন্ত্রিত অতিথিরা এ কথাগুলো বলেন। ‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে, একসাথে’ স্লোগানে প্রথম আলোর আয়োজনে ও প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথমবারের মতো উচ্চমাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে।
চট্টগ্রামের পর আজ রংপুরে ছিল দ্বিতীয় আয়োজন। অন্য ছয়টি বিভাগীয় শহরে এ সংবর্ধনা দেওয়া হবে। রংপুর জিলা স্কুল মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ২ হাজার ৪০০ শিক্ষার্থী নিবন্ধন করেন। সকাল থেকেই কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। নির্ধারিত বুথ থেকে ক্রেস্ট, স্ন্যাকস ও ডিজিটাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা।
রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল থেকে পাস করা শিক্ষার্থী আরেফা খানম এসেছেন এক দিনের জন্য চাপমুক্ত থাকতে। তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষা পড়াশোনার চাপে বেড়ানোর সুযোগ হয় না। তাই আজকের দিন বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কাটাতে চান। কুড়িগ্রামের আবদুর রহিম এসএসসিতেও জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন। প্রথম আলোর সংবর্ধনার কথা উল্লেখ করে বলেন, এইচএসসির কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনার এই আয়োজন তাঁর ভালো লাগছে।
সকাল সাড়ে ১০টায় মঞ্চে ওঠেন প্রথম আলো ট্রাস্টের সমন্বয়ক মাহবুবা সুলতানা। এরপর জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর রংপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক জহির রায়হান। এরপর প্রথম আলোর উপসম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছি বক্তব্য দেন।
শিক্ষার্থীদের নানা পরামর্শ
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে লাজ্জাত এনাব মহছি বলেন, ‘আমরা তোমাদের জন্য গর্বিত। সবাইকে প্রথমে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে হবে। প্রথম আলোর বয়স ২৭ বছর পূর্ণ হলো। পাঠকেরাই প্রথম আলোর শক্তি। পাঠকেরাই আমাদের অনুপ্রেরণা দেন সত্যকে তুলে ধরার।’ মা, বাবা ও শিক্ষককে সম্মান করার জন্য শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান তিনি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারিক মঞ্জুর ভর্তি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বই ও জ্ঞানের কোনো সীমা বা পরিসীমা নেই। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার আগের রাতে পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন। পরীক্ষার আগের দিন বেশি পড়াশোনা না করাই উচিত।
অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মাহবুবা সুলতানা তিন ‘ম’—মিথ্যা, মাদক ও মুখস্থকে না বলতে বললে শিক্ষার্থীরা হাত উঁচিয়ে না বলেন। আবার তিন ‘ম’—মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে হ্যাঁ বলতে বললে শিক্ষার্থীরা উচ্চ স্বরে ‘হ্যাঁ’ বলে জবাব দেন।
অতিথিদের আলোচনার ফাঁকে উপস্থাপক ‘রাফি অ্যান্ড রকার্স’ ব্যান্ড দলকে মঞ্চে ডাকলে শিক্ষার্থীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। ব্যান্ড দল আইয়ুব বাচ্চুর ‘সেই তুমি কেন অচেনা হলে’ ও ইমরান মাহামুদুলের ‘বলতে চেয়ে মনে হয়’ গানটি শোনান।
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আনোয়ারুল কবির, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমান ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক নাঈমা জিয়া মঞ্চে এসে শিক্ষার্থীদের নানা সুযোগ-সুবিধার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নানা পরামর্শমূলক কথা বলেন।
‘সৃজনশীলতা: রংপুরই রাইট’ বিষয়ের ওপর কথা বলেন আবুল খায়ের গ্রুপের হেড অব ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কমিউনিকেশন এস এম দারাসুল রাজিব। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় সাঁওতালদের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, ‘এ ঘটনা বিরাট সাহসের প্রতীক। তাই শিক্ষার্থীদের সাহসী হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান চর্চা করতে হবে। গান, আবৃত্তি, নাটক, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের সৃজনশীলতা বাড়াতে হবে।’
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মিজানুর রহমান শিক্ষার্থীদের আগামী যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তিবিষয়ক জ্ঞান অর্জনের পরামর্শ দেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সিহান তাঁর ভর্তি প্রস্তুতির অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মাতোয়ারা শিক্ষার্থীরা
বেলা আড়াইটার দিকে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মঞ্চে ওঠেন উপস্থাপক ও বন্ধুসভার নির্বাহী সভাপতি মৌসুমি মৌ। তিনি অভিনেত্রী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমিকে মঞ্চে ডেকে নিলে তিনি দুটি গান শোনান। অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব শিক্ষার্থীদের গান শোনান ও তাঁর অভিনয় গুণে মুগ্ধ করেন।
গীতিকার কবির বকুল মঞ্চে উঠে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হতে অনুপ্রাণিত করেন। এরপর মঞ্চে ওঠেন জনপ্রিয় ব্যান্ড দল ‘অড সিগনেচার’। এ ব্যান্ড দলের ভোকাল মুনতাসির রাাকিব ‘আমার দেহখান’, ‘ঘুম’সহ জনপ্রিয় চারটি গান গেয়ে শোনান। তাঁদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের নিয়ে নানা আয়োজন
শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানস্থলে বসানো হয় ফটো বুথ, ৩৬০ ডিগ্রি সেলফি বুথ। শিক্ষার্থীরা দল বেঁধে ছবি তোলেন। প্রথম আলোর স্টলের পাশে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের লক্ষ্য লিখে সাঁটানোর ব্যবস্থা রাখা হয়। শিক্ষার্থী পার্থ বড়ুয়া লিখেছেন, ভালো করে লেখাপড়া করে আলোকিত মানুষ হওয়া তাঁর জীবনের লক্ষ্য। বেশির ভাগ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার জন্য ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।
প্রথম আলোর স্টলে সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ছিল কুইজ। দক্ষতা নিয়ে ছিল প্রতীকী ভোট। গাইবান্ধার সাদুল্যাপুরের শিক্ষার্থী রমজান আলী কুইজে অংশ নিয়ে পুরস্কার জেতেন। তিনি বলেন, ‘এখানে এসে উৎসাহ পেয়েছি। শিক্ষকেরা ভালো দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। আশা করি ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারব।’
অনুষ্ঠানস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় রংপুরের হাইপারটেনশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার। এ ছাড়া ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টলে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়।