সিলেটে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই নেতার শোডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
সিলেটের গোয়াইনঘাটে কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী। আজ সোমবার বিকেলেছবি: প্রথম আলো

সিলেটে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক নিয়ে বিএনপির প্রভাবশালী দুই নেতা মহড়া (শোডাউন) দিয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে তাঁরা পৃথকভাবে এ কর্মসূচি পালন করেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মূলত তাঁরা নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান জানান দিতেই এ কর্মসূচি করেছেন।

সোমবার বিকেলে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ধানের শীষের পক্ষে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ হয়। এর আগে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী মিফতাহ্ সিদ্দিকী।

মিফতাহ্ সিদ্দিকী বক্তব্যে বলেন, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল। পরিকল্পিত পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তুললে এই তিন উপজেলা সারা দেশের পর্যটন মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিতে পারে, যা কর্মসংস্থান ও স্থানীয় অর্থনীতিতে নবজাগরণ আনবে।

এদিকে বিকেল চারটায় ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে সদরে গণমিছিল হয়। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী।

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। আজ সোমবার বিকেলে
ছবি: প্রথম আলো

গণমিছিলটি স্থানীয় চণ্ডী প্রসাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সামাদ প্লাজা প্রাঙ্গণে সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। কর্মসূচিতে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বক্তব্যে বলেন, ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ধানের শীষের পক্ষে সিলেটবাসী। সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য। আমরা কোনো প্রতিহিংসার রাজনীতি চাই না। চাই জনগণের ভোট ও অধিকার ফেরাতে। আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। জনগণের ভালোবাসার শক্তির জোয়ারেই আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হবে।’

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান সুফি চৌধুরী। উপজেলা বিএনপি নেতা দিনার শাহ ও শাহিন আহমেদের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা এনায়েত হোসেন রুহেল, রাশেদুল হাসান চৌধুরী, জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে তৃণমূল পর্যায়ে ঐক্য ও সংগঠন আরও সুসংহত করার আহ্বান জানান।

