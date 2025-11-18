‘নতুন কুঁড়ি’র ‘খ’ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন শুভমিতাকে নিজ বিদ্যালয়ের সংবর্ধনা

‘নতুন কুঁড়ি’র ‘খ’ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন শুভমিতাকে নিজ বিদ্যালয়ের সংবর্ধনা
এবারের ‘নতুন কুঁড়ি’ প্রতিযোগিতায় ‘খ’ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শুভমিতা তালুকদারকে সংবর্ধনা দিয়েছে তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
শুভমিতা তালুকদার ‘নতুন কুঁড়ি-২০২৫’ প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রসংগীতে প্রথম, নজরুলসংগীতে দ্বিতীয় এবং দেশাত্মবোধক গানে পঞ্চম হয়ে ‘খ’ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সে সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। শুভমিতার মা সান্ত্বনা সরকার সুনামগঞ্জ সদরের ইয়াকুব উল্লাহ পাবলিক উচ্চবিদ্যালয় ও বাবা দ্বীপন কুমার তালুকদার পাইগাঁও উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। শুভমিতা সুনামগঞ্জ সদরে মা-বাবার সঙ্গে থাকে।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুনামগঞ্জ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসিমা রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সৈয়দ মহিবুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুনামকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক বিজন সেন রায়, সুনামগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি পঙ্কজ কান্তি দে, সুনামগঞ্জের দিগেন্দ্র বর্মন ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মশিউর রহমান, সুনামগঞ্জ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জামাল উদ্দিন, সংগীতশিক্ষক সোহেল রানা এবং শুভমিতার তালুকদারের মা সান্ত্বনা সরকার।
অধ্যাপক সৈয়দ মহিবুল ইসলাম বলেন, শুভমিতার দেশসেরার সাফল্য সুনামগঞ্জের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন পরিচিতি এনেছে। নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীল ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
স্বাগত বক্তব্যে শুভমিতা তালুকদার জানায়, মা-বাবার পরিশ্রম, সংগীতশিক্ষকদের শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকের সহযোগিতায় তার এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ভালো কিছু করতে সবার দোয়া চায় সে।
অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক শাহজাহান মিয়া, সানজিদা আক্তার, সহকারী শিক্ষক স্নেহাংশু দাস পল্লব, শিক্ষার্থী রাজনন্দিনী ও তুষ্টি দাস বক্তব্য দেন। পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজনের শেষ হয়।