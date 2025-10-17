বিজিতদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়েই ক্যাম্পাস গড়ে তুলব : রাকসু ভিপি মোস্তাকুর

বিজিতদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়েই ক্যাম্পাস গড়ে তুলব : রাকসু ভিপি মোস্তাকুর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে এক পদে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এ সংখ্যাটা বেশি। বিজিতদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়েই এই ক্যাম্পাস গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন নির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) মোস্তাকুর রহমান (জাহিদ)। তিনি ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।
ফলাফল ঘোষণা শেষে আজ শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অঙ্গীকার করেন মোস্তাকুর।
মোস্তাকুর রহমান বলেন, ‘এই সফলতায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সব অংশীজন এবং সব সাবেক শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ জানাই। যাঁরা ৩৫ বছর ধরে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করেও রাকসু নির্বাচন পাননি, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করব। যাঁরা জয়ী হতে পারেননি, তাঁদের সংখ্যা বেশি। আশা করব, তাঁরাও আমাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন। বিজিতদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়েই এই ক্যাম্পাস গড়ে তুলব।’
মোস্তাকুর রহমান আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে রাকসু নির্বাচন থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হয়েছিল। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে রাকসু হয়েছে। এখানে ছাত্রশিবির যেমন আন্দোলন করেছিল, পাশাপাশি অন্য ছাত্রসংগঠন, শিক্ষার্থীরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। নানা জল্পনাকল্পনা, রাকসু বানচালকারী গোষ্ঠীর অপতৎপরতার বিরুদ্ধে গিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’