রাকসু নির্বাচন
ছাত্রশিবিরের করা অভিযোগের প্রমাণ চাইলেন ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের প্রমাণ দাখিলের দাবি করেছেন ছাত্রদল-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন। একই সঙ্গে তিনি তাঁদের প্যানেলের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রমাণ চেয়েছেন ছাত্রশিবিরের কাছে।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটের আমতলা চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন শেখ নূর উদ্দীন। তিনি বলেন, ‘আমরা অভিযোগের সঙ্গে প্রমাণ দিয়েছি। ছাত্রশিবির অর্থ প্রদানের যে অভিযোগ করেছে, আমরা এর প্রমাণ চাই। তাঁরাও প্রমাণ করুক। বন্ধুপ্রতিম ছাত্রশিবিরের প্রতি আহ্বান থাকবে, আপনারা আচরণবিধির প্রতি সহনশীল হন। আমরাও হই।’
এ বিষয়ে ছাত্রশিবির–সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দিয়েছি। কমিশনের উচিত অভিযোগ যাচাই-বাছাই করা। অভিযোগের সত্যতা পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, আর না পেলে তো নাই। প্রশাসন যদি আমাদের কাছে তথ্য-প্রমাণ চায়, আমরা সে ব্যাপারে সহযোগিতা করব।’
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে রাকসুর কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে নির্বাচন কমিশনে ছাত্রশিবির লিখিত অভিযোগ দেওয়ার পর বিকেলে ছাত্রদল অভিযোগ দেয়। রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রশিবির ও ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল থেকে অভিযোগ এসেছে। নির্বাচন কমিশন বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।
ছাত্রদলের প্যানেলের বিরুদ্ধে অর্থ লেনদেনসহ চারটি অভিযোগ করেছে ছাত্রশিবিরের প্যানেল। অন্যদিকে ছাত্রশিবিরের প্যানেলের বিরুদ্ধে ভোটারদের মধ্যে খাবার বিতরণ ও বিশেষ উপহার দিয়ে প্রভাবিত করার অভিযোগ করেছে ছাত্রদল। অভিযোগের সঙ্গে ছাত্রদল ৯টি ছবি যুক্ত করেছে। তবে উভয় প্যানেলই একে অপরের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
সকাল থেকেই প্রচারে প্রার্থীরা
তিনবার তারিখ পরিবর্তন করে ১৬ অক্টোবর রাকসু নির্বাচনের ভোট হবে। আজ বুধবার সকাল থেকেই প্রার্থীরা প্রচারে নেমেছেন। ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমানকে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে প্রচারে দেখা গেছে। এরপর তাঁরা কলা অনুষদের ভবনগুলোর সামনে যান।
অন্যদিকে একই সময় ছাত্রদলের প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। বেলা ১১টা পর্যন্ত তাঁকে প্রচারে দেখা যায়নি। তবে তিনি জানিয়েছেন, আজ কলা অনুষদ থেকে তিনি প্রচার শুরু করবেন। প্যানেলের অন্যরা প্রচারে আছেন।
এদিকে সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদের প্রার্থী সামসাদ জাহান সকাল থেকেই প্রচার শুরু করেছেন। পরিবহন মার্কেটে তাঁকে প্রচার চালাতে দেখা গেছে। ক্লাস শুরুর আগে তিনি প্রচার চালান, আবার ক্লাস শেষে বিকেল বা সন্ধ্যায় প্রচার চালান বলে জানান।