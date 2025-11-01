সিলেটে বাসদের কার্যালয় থেকে ২২ নেতা-কর্মী আটক

সিলেটে বাসদের কার্যালয় থেকে ২২ নেতা-কর্মী আটক
সিলেটে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) ২২ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে নগরের আম্বরখানা বড়বাজার এলাকায় দলটির কার্যালয় থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
বাসদের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, পাঠচক্র চলাকালে কার্যালয় ঘেরাও করে নেতা-কর্মীদের আটক করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সিলেট জেলার সহসভাপতি বেলাল হোসেন, মঞ্জুর আহমদসহ আরও অনেকে আছেন। তবে পুলিশ বলছে, কোনো দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করা হয়নি। সন্দেহভাজন হিসেবে আম্বরখানা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরের আখালিয়া কালীবাড়ি এলাকার বাসা থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সিলেটের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও তাঁকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এখনো জানায়নি পুলিশ।
সম্প্রতি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন শ্রমিকেরা। এতে দীর্ঘ সময় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করা হয়। ওই আন্দোলনে সংগঠক হিসেবে বাসদ ও সিপিবির নেতারা সম্পৃক্ত আছেন।
বাসদের সিলেটের আহ্বায়ক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সিলেটের সভাপতি আবু জাফর প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচলের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সকালে ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের ‘ভুখা মিছিল’ করার কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনের অনুমতি না থাকায় তা হয়নি। মিছিলের জন্য আসা লোকজন চলে গিয়েছিলেন। পরে দলীয় কার্যালয় পাঠচক্র চলছিল। তখন পুলিশ কার্যালয় ঘেরাও করে ২২ জনকে আটক করে নিয়ে যায়। তখন তিনি কার্যালয়ে ছিলেন না বলে জানান।
আবু জাফর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে করা আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে সক্রিয় আছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে কর্মসূচি থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা, মাইক্রোবাস ভাঙচুরসহ সহিংসতার ঘটনায় করা একটি মামলায় গ্রেপ্তারের পর প্রায় এক মাস কারাগারে থেকে সম্প্রতি তিনি জামিন পেয়েছেন।
জানতে চাইলে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, কোনো দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করে আটক করা হয়নি। ২২ জনকে আম্বরখানা এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে সেখানে কী করছিলেন, সেটা জানার চেষ্টা চলছে। আটক ব্যক্তিদের নগরের কোতোয়ালি থানায় নেওয়া হয়েছে।