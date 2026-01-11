ডেডিকেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হলে ঢাকা-চট্টগ্রামের দূরত্ব আড়াই ঘণ্টায় নেমে আসবে: ব্যবসায়ী আমিরুল হক

প্রথম আলোর গোলটেবিল
ডেডিকেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হলে ঢাকা-চট্টগ্রামের দূরত্ব আড়াই ঘণ্টায় নেমে আসবে: ব্যবসায়ী আমিরুল হক
ঢাকা-চট্টগ্রাম যাতায়াত আড়াই ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে আনা যায় সেই প্রশ্ন তুলে প্রিমিয়ার সিমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক বলেছেন, ‘যদি একটা ডেডিকেটেড এক্সপ্রেসওয়ে করা যায়, তাহলে এই দূরত্ব আড়াই ঘণ্টায় নেমে আসবে। রেলেও কেন পাঁচ-ছয় ঘণ্টা লাগবে? ভৈরব বাদ দিয়ে সরাসরি রেল যোগাযোগ চালু হলে তা আড়াই ঘণ্টায় নেমে আসবে। আর নদীবন্দর যতক্ষণ ব্যবহার করতে পারব না, ততক্ষণ এই পরিবেশ বাঁচবে না।’
‘চট্টগ্রাম কবে বাণিজ্যিক রাজধানী হবে’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক আজ রোববার নগরের র্যাডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউর মেঘলা হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে প্রথম আলো। এতে সহায়তা করছে জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড, আবুল খায়ের গ্রুপ ও টিকে গ্রুপ।
আমিরুল হক বলেন, ‘দশ ভাগের এক ভাগ খরচে নদীপথে পণ্য পরিবহন করা যায়। এর মানে হলো, সড়কে করতে গেলে আমরা যদি দশ ভাগ দূষণ করি, নদী দিয়ে করতে গেলে তা এক ভাগে নেমে আসবে।’ তিনি বলেন, ‘বিনিয়োগ বোর্ডের অফিস ছিল চট্টগ্রামে। সেটাও নিয়ে গেছে। কেন ডিজি শিপিং অফিস ঢাকায় থাকবে? আপনি মুম্বাই কিংবা নিউইয়র্কের দিকে দেখেন, এসব নগর কিন্তু বাণিজ্যিক রাজধানী। আমাদের মতো নাম ঘোষণা করতে হয়নি। বাণিজ্যিক রাজধানী করতে হলে যোগাযোগব্যবস্থায় গুরুত্ব দিতে হবে।’