ময়মনসিংহে দীপু দাস হত্যায় আরও ৬ আসামির ২ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহে দীপু চন্দ্র দাস হত্যায় গ্রেপ্তার ৬ আসামি। গত বৃহস্পতিবার ডিবি কার্যালয়ে তোলাছবি: প্রথম আলো

ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাক কারখানার শ্রমিক দীপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬ আসামির দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ রোববার দুপুরে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া আসামিরা হলেন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের সেলিম মিয়া (২২), সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জের মো. তাকবির (২২), ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার রুহুল আমিন (৪২), ময়মনসিংহ সদর উপজেলার নূর আলম (৩৩), তারাকান্দা উপজেলার শামীম মিয়া (২৮) ও মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার মাসুম খালাসী (২২)। তাঁরা সবাই পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার কর্মী।

পুলিশ জানায়, গত বুধবার মধ্য রাতে ভালুকার হবিরবাড়ি ও কাশর এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা পোশাক কারখানাটিতে উপস্থিত কর্মচারীদের উসকানি দিয়ে তা বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দীপুকে অব্যাহতি দেওয়ার জন‍্য চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কারখানার ভেতর কাজের সময় তিন নারী শ্রমিকের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। ওই সময় দীপু চন্দ্র দাসও এতে যোগ দেন। একপর্যায়ে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের সেলিম মিয়ার সঙ্গে তর্কে জড়ান দীপু চন্দ্র দাস। সেই তর্কে দীপুর বিরুদ্ধে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে সেলিমের সঙ্গে দীপুর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। ঘটনাটি মুহূর্তেই ফ্লোরের শতাধিক শ্রমিকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

দীপু হত্যার ঘটনায় এ পর্যন্ত মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরই মধ্যে ১২ জনের তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
আজ সকালে ময়মনসিংহ আদালত পরিদর্শক পি এস এম মোস্তাছিনুর রহমান বলেন, আসামিদের উপস্থিতিতে আজ রিমান্ড শুনানি হয়। আদালত ৬ আসামির প্রত্যেককে দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। গত বৃহস্পতিবার ৬ আসামিকে ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছিল পুলিশ।

