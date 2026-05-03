সংসদে বিরোধী দলকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে: মঈন খান
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান বলেছেন, ‘সংসদে ডিবেট হবে। পৃথিবীর সব লোক তো একই ভাষায় কথা বলবে না বা একই মত প্রকাশ করবে না। একদলীয় বাকশাল আর গণতন্ত্রের মধে৵ এটাই পার্থক্য। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে দিতে হবে এবং তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। তবে আমরা চাই, সংসদে যেন বাস্তবধর্মী কথা হয়, যুক্তিতর্কের কথা হয়। আবেগ দিয়ে কথা হলে সেটি সংসদে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হবে না।’
আজ রোববার দুপুরে গাজীপুরের ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠান শেষে মঈন খান সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। এর আগে তিনি শিক্ষার্থীদের ২৭তম ব্যাচের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ এ এস এম ইকবাল হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ মুবিন খানসহ অতিথি ও কর্মকর্তারা বক্তব্য দেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেয়ার লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুনিরা আজিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ মুবিন খান ও মেডিকেল কলেজের পরিচালক কর্নেল সাজ্জাদ আহমেদ এ কে খান জিলানী। বক্তারা শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন চিকিৎসক হওয়ার আহ্বান জানান। অতিথিরা পরে ক্যাম্পাসে গাছের চারা রোপণ করেন।
কলেজ কর্তৃপক্ষ জানায়, চলতি শিক্ষাবর্ষে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে মোট ১৩০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ভারত, নেপাল ও কাশ্মীরসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ৫৫ শিক্ষার্থী রয়েছেন।