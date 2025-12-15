এবার মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অর্ধশত শিক্ষার্থী

এবার মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অর্ধশত শিক্ষার্থী
মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে নীলফামারীর সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ। সরকারি-বেসরকারি এমবিবিএস ও বিডিএসের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন।
গতকাল রোববার বিকেলে মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।
কলেজ সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত অন্তত ৪৯ শিক্ষার্থীর সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তির সুযোগের তথ্য পাওয়া গেছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
আজ সকালে কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘এ পর্যন্ত ৪৯ শিক্ষার্থীর মেডিকেলে ভর্তির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সামনে আরও নাম যুক্ত হবে বলে আমরা আশাবাদী। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সম্মিলিত আন্তরিকতা এবং সুশৃঙ্খল শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের কারণেই প্রতিবছর এমন সাফল্য সম্ভব হচ্ছে।’
সৈয়দপুর সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, রংপুর, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল, নওগাঁ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সোহরাওয়ার্দী ও দিনাজপুর মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। পাশাপাশি ডেন্টাল ইউনিটেও কয়েকজন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। গত বছর কলেজটির ৫৩ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিলেন। এর আগের বছর সুযোগ পান ৫২ শিক্ষার্থী।