সিলেটে ‘যুবদল কর্মী’ খুন, অভিযোগ ‘ছাত্রদলের’ সাবেক নেতার বিরুদ্ধে
সিলেটে দুই দিনের ব্যবধানে আবারও মধ্যরাতে এক যুবক খুন হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে জেলার গোলাপগঞ্জ পৌর শহরের কদমতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম রনি হোসাইন (৩০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রনি স্থানীয়ভাবে যুবদল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ফেসবুকে পোস্ট দেওয়াকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে পৌর ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ রাজুর নাম উঠে এসেছে। এলাকাবাসীর দাবি, রাজুর বিরুদ্ধে ফেসবুকে একাধিক স্ট্যাটাস দেওয়ায় রনিকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
গোলাপগঞ্জ মডেল থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) জামাল উদ্দিন আহমদ আজ রোববার সকাল সাতটায় প্রথম আলোকে বলেন, রাজু নামের এক তরুণ এই খুনের সঙ্গে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পুরো বিষয় তদন্ত করে প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। তবে নিহত রনি ও অভিযুক্ত রাজুর রাজনৈতিক পরিচয় পুলিশ এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি।
ছুরিকাঘাতের পর রনিকে স্বজনেরা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। স্বজনদের অভিযোগ, হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ফটক তালাবদ্ধ ছিল। আধা ঘণ্টার বেশি সময় ডাকাডাকির পর তাঁরা তালা ভাঙার চেষ্টা করেন। তখন একজন এসে ফটক খুলে দেন। পরে চিকিৎসক রনিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত রনি যুবদল কর্মী কি না, তা নিশ্চিত হতে জেলা যুবদলের সভাপতি মোমিনুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি রনিকে সক্রিয় যুবদল কর্মী হিসেবে চেনেন বলে জানিয়েছেন।
উল্লেখ্য, এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিলেট নগরের কিনব্রিজ এলাকায় ছিনতাইকারীদের হাতে ডালিম নামের এক যুবক খুন হন। ছিনতাইসংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।