রূপগঞ্জে ভূমিকম্পে দেয়াল ধসে শিশু নিহত, মাসহ আহত দুজন

নারায়ণগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভূমিকম্পে দেয়াল ধসে ফাতেমা নামের ১০ মাসের একটি শিশু নিহত হয়েছে। এ সময় শিশুটির মা কুলসুম বেগমসহ (৩০) দুজন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টা ৩৮ মিনিটে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের ইসলামবাগ ৫ নম্বর ক্যানেল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত ফাতেমা ওই এলাকার আব্দুল হকের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আব্দুল হক চাকরির সুবাদে ঢাকায় থাকেন। দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে রূপগঞ্জের ইসলামবাগের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকেন কুলসুম। পাশের বাসা ভাড়া থাকেন কুলসুমের বাবা-মা।

আজ সকালে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। এর উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী।

ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে কুলসুম বেগম তাঁর মেয়ে ফাতেমাকে কোলে নিয়ে বাড়ির বাইরে দৌড়ে আসেন। এ সময় প্রতিবেশী জেসমিন বেগমও (৩৫) ঘর থেকে বের হয়ে সড়কে এসে আশ্রয় নেন। ঠিক তখনই সড়কের পাশে থাকা একটি সীমানা প্রাচীর ধসে তাঁদের ওপর পড়ে। ইটের চাপায় ঘটনাস্থলে শিশু ফাতেমা নিহত হয়। আশপাশের লোকজন তাঁদের উদ্দার করেন। আহত অবস্থায় কুলসুম বেগম ও জেসমিন বেগমকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোখলেসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছি। ভূমিকম্পের সময় বাড়ির সীমানা প্রাচীর ধসে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।’

