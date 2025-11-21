বাংলাদেশ

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প, কেন্দ্রস্থল নরসিংদীর মাধবদী, আতঙ্কে অনেকে রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ভূমিকম্পপ্রতীকী ছবি: রয়টার্স

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়।

বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। এর উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) বলছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৫। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নরসিংদী।

মোহাম্মদপুরে আতঙ্কে অনেকে নিচে নেমে আসেন। আজ শুক্রবার সকালে
ছবি: জাহিদুল করিম

চাঁদপুর, নীলফামারী, সীতাকুণ্ড, সিরাজগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, পটুয়াখালী, বগুড়া, বরিশাল, মৌলভীবাজার থেকে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ভূমিকম্পের সময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অনেকেই আতঙ্কে ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পটি কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল।

সূত্রাপুরে ভূমিকম্পে অনেকেই আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসেন। আজ সকালে
ছবি: দীপু মালাকার

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এনডিটিভির খবরে বলা হয়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাসহ আশপাশের এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

তেজকুনিপাড়ায় ভূমিকম্পে অনেকেই বাড়ি থেকে নিচে নেমে গেছেন। আজ শুক্রবার সকালে
ছবি: সাজিদ হোসেন

বরিশাল থেকে রাজীব আহমেদ জানান, ভূমিকম্পের সময় তিনি একতলায় একটি দোকানে বসে ছিলেন। সেখানে সবকিছু কাঁপছিল।

ভূমিকম্পে শিশু হাসপাতালে কাঁদছেন এক মা। আজ শুক্রবার সকালে
ছবি : তানভীর আহাম্মেদ
