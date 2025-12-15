জেলা

টঙ্গীতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কর্মীকে গুলির ঘটনায় ৩৬ ঘণ্টা পেরোলেও গ্রেপ্তার নেই

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরের টঙ্গীতে বিকাশের প্রতিনিধিকে গুলির পর তাঁকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীতে মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বিকাশের দুই কর্মীকে গুলি ও ছুরিকাঘাত করে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার ৩৬ ঘণ্টা পার হলেও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত ছিনতাই হওয়া টাকাও উদ্ধার হয়নি।

গত শনিবার রাত আটটার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানাধীন আনারকলি রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধ হন বিকাশের বিক্রয় প্রতিনিধি আরিফ হোসেন (৩১)। তিনি টঙ্গীর দত্তপাড়া হাউস বিল্ডিং এলাকার বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেনের ছেলে। একই ঘটনায় তাঁর সহকর্মী আজাদ হাওলাদার (৩০) ছুরিকাঘাতে আহত হন।

এ ঘটনায় গতকাল দুপুরে টঙ্গী থানায় অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের আসামি করে একটি মামলা করা হয়েছে। মামলার বাদী হয়েছেন বিকাশ এজেন্টের ব্যবস্থাপক ময়নুল হাসান।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে অভিযান চলছে। তবে এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে গত শনিবার রাত আটটার দিকে মোটরসাইকেলে করে টাকা নিয়ে ফিরছিলেন তাঁরা। এ সময় মধুমিতা তিনতলা মসজিদ-সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে অজ্ঞাতপরিচয় দু-তিনজন তাঁদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে। দুর্বৃত্তরা তাঁদের সঙ্গে থাকা টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁরা বাধা দেন। এ ঘটনায় আরিফকে লক্ষ্য করে দুটি গুলি ছোড়া হয়। পাশাপাশি তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকের বাঁ পাশে আঘাত করা হয়। আজাদকেও ছুরিকাঘাত করা হয়। এরপর তাঁদের কাছ থেকে ১৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

