শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমতি নিয়ে দলীয় কর্মসূচি আয়োজন করা যাবে

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমতি নিয়ে দলীয় কর্মসূচি আয়োজন করা যাবে
প্রায় ১০ মাস পর দলীয় ব্যানারে রাজনৈতিক কর্মসূচির ওপর নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করেছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এখন থেকে ক্যাম্পাসে ছাত্রসংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজন করতে হলে প্রক্টরের অনুমতি নিতে হবে।
আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মো. আবদুল কাদির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত বছরের ৬ নভেম্বর ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর প্রক্টরিয়াল কমিটির সঙ্গে সর্বদলীয় ছাত্রসংগঠনের মতবিনিময় সভা হয়। সেখানে সর্বসম্মত সুপারিশের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করেছে। শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক রাজনৈতিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের অনুমোদনক্রমে পরিচালনা করা যাবে। তবে একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক হলে সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ থাকবে।
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনের আগে প্যানেল গঠন ও পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানগুলো হল প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে আয়োজন করা যাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, আগামী নভেম্বরের প্রথমার্ধে শাকসু নির্বাচনের পরিকল্পনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।