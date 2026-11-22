কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে প্রথমবারের মতো ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কলেজের শিক্ষার্থী আলরাহাত ইবনে ওয়াহাবকে সভাপতি ও মো. আবু সাদ শাহ্কে সাধারণ সম্পাদক করে ১৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।
গতকাল শনিবার ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মো. রাকিবুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ আছে। ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। ওই রেজোল্যুশন এখনো বহাল রয়েছে।
কমিটি গঠনের বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করে নবনির্বাচিত সভাপতি আলরাহাত ইবনে ওয়াহাব প্রথম আলোকে বলেন, নতুন নেতৃত্বের মাধ্যমে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও গতিশীল হবে।
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে ছাত্রসংগঠনের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে—এমন প্রশ্নে আলরাহাত ইবনে ওয়াহাব বলেন, ‘২০২৪–পরবর্তী সময়ে একধরনের প্রেক্ষাপট ছিল। সেখানে ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার কথা বলা হয়েছিল। অন্য ছাত্রসংগঠন তাদের কার্যক্রম চালাতে পারবে। ওই দিনের সভায় আমিও ছিলাম। সে ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের কমিটিতে কোনো সমস্যা নেই।’
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট কলেজের ছাত্ররা দুপুর ১২টার দিকে তাঁদের ১২ দফা দাবিসংবলিত একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি কাউন্সিল সভায় পড়ে শোনানো হয়। ছাত্রদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজসহ সব ছাত্রাবাসে যেকোনো ধরনের ছাত্ররাজনীতি স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। একই সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যও সব ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়।
কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের রেজোল্যুশন এখনো বহাল রয়েছে। কমিটি গঠন হতে পারে, তবে কার্যক্রম চালাতে পারবে না। যদি কখনো কলেজের একাডেমিক সভায় ওই দিনের রেজোল্যুশন প্রত্যাহার করা হয়, তবে কার্যক্রম চালাতে পারবে।
ওই দিন কলেজ মিলনায়তনে নিয়মিত একাডেমিক কাউন্সিল সভায় ৯০ শতাংশের বেশি শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রসমাজ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রশিবিরসহ অন্য যেকোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। একই সঙ্গে কলেজে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজনৈতিক সংগঠন না থাকলেও পরবর্তী সময় যাতে না হতে পারে, সে ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।
এ নিয়ে ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট প্রথম আলো অনলাইনে ‘কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।
কমিটি গঠনের বিষয়ে জানতে চাইলে আজ রোববার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধের রেজোল্যুশন এখনো বহাল রয়েছে। কমিটি গঠন হতে পারে, তবে কার্যক্রম চালাতে পারবে না। যদি কখনো কলেজের একাডেমিক সভায় ওই দিনের রেজোল্যুশন প্রত্যাহার করা হয়, তবে কার্যক্রম চালাতে পারবে।’