জেলা

খুলনার শিপইয়ার্ড সড়কে প্রতীকী ধানের চারা রোপণ, কেডিএকে ‘লাল কার্ড’

প্রতিনিধি
খুলনা
শিপইয়ার্ড সড়কের সংস্কারকাজ দ্রুত শুরু করার দাবিতে সড়কে ধানের চারা রোপণ করে প্রতীকী কর্মসূচি পালন করে নিসচা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে খুলনার রূপসা সেতুর পশ্চিম পাশে শিপইয়ার্ড সড়কেছবি: প্রথম আলো

খুলনার শিপইয়ার্ড সড়ক সংস্কারকাজ দ্রুত চালু করার দাবিতে সড়কে ধানের চারা রোপণ ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (কেডিএ) লাল কার্ড প্রদর্শন করে প্রতীকী কর্মসূচি পালন করেছে নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা)। কর্মসূচিতে খুলনার বিভিন্ন সংগঠনের নেতা ও রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতারা সংহতি জানান।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নিসচার খুলনা মহানগর শাখা রূপসা সেতুর পশ্চিম পাশে শিপইয়ার্ড সড়কে এই কর্মসূচি পালন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির খুলনা মহানগর শাখার সভাপতি শেখ মো. নাসির উদ্দিন ও সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান।

কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ১২ বছরেও রূপসা ট্রাফিক মোড় থেকে খানজাহান আলী (রহ.) সেতু পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার সড়কের সংস্কার হয়নি। বড় বড় গর্ত, উঁচু–নিচু ভাঙাচোরা রাস্তায় প্রতিদিন হাজারো মানুষকে চরম ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। বছরের পর বছর সড়কের দুই পাশ খুঁড়ে রাখায় জনদুর্ভোগ বেড়েছে। সড়ক সংস্কারকাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের গাফিলতি ও অনিয়মের কারণে কাজ শেষ হয়নি।

বক্তারা অবিলম্বে এই সড়কের কাজ শেষ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটির কাজ শুরু করা না হলে কেডিএ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয় ঘেরাও করা হবে।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন ৩১ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মো. ফিরোজ মাহমুদ, সহকারী সেক্রেটারি শহিদুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড সহসভাপতি মোহাম্মদ কবির হোসেন, যুব আন্দোলনের সহসভাপতি মো. লাবলু সরদার, ছাত্রদলের সদর থানার সদস্যসচিব আবদুস সালাম, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সহকারী মহাসচিব এহতেশামুল হক, খুলনা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (কেডিএস) চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সহসভাপতি মিজানুর রহমান, খুলনা নাগরিক সমাজের সদস্যসচিব বাবুল হাওলাদার প্রমুখ।

