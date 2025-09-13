জেলা

নেত্রকোনায় স্পিডবোট ডুবে শিশুসহ নিখোঁজ ৪ জনের সন্ধান মেলেনি

নেত্রকোনা
নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলার ধনু নদে বিয়েবাড়ির স্পিডবোট ডুবে নিখোঁজ চারজনের সন্ধান এখনো মেলেনি। দুর্ঘটনার এক দিন পেরিয়ে গেলেও ডুবুরি দল তাদের উদ্ধার করতে পারেনি। উদ্ধারকাজে যুক্ত ব্যক্তিরা বলছেন, নদীতে তীব্র স্রোত থাকায় উদ্ধারকাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

গতকাল শুক্রবার দুপুরে গাজীপুর ইউনিয়নের পাঁচহাট চরপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ চারজন হলেন খালিয়াজুরির আন্ধাইর গ্রামের স্বপন মিয়ার মেয়ে লাইলা আক্তার (৭), মোফায়েল মিয়ার মেয়ে উষামণি (৫), সামছু মিয়ার মেয়ে সামিয়া (১১) ও নবাব মিয়ার মেয়ে শিরিন (১৮)।

স্থানীয় বাসিন্দা ও উপজেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, আন্ধাইর গ্রামের নবাব মিয়ার ছেলে রানা মিয়ার বিয়ে উপলক্ষে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলা থেকে একটি স্পিডবোট ভাড়া আনা হয়। বরযাত্রীরা ওই স্পিডবোটে কনের বাড়ি যাওয়ার আগে শুক্রবার বেলা একটার দিকে বিয়েবাড়ির প্রায় ১৫ নারী-শিশু সেটি নিয়ে হাওরে বেড়াতে যান। এ সময় ধনু নদে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাল্কহেড এড়িয়ে যেতে গিয়ে স্পিডবোটটির সঙ্গে পাশের একটি জেলেদের নৌকার সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর জেলেরা স্পিডবোটে উঠে চালকের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে ধাক্কাধাক্কির মধ্যে স্পিডবোটটি উল্টে যায়। এতে চারজন নিখোঁজ ও তিনজন আহত হন। বাকিরা সাঁতরে তীরে ওঠেন।

খালিয়াজুরী উপজেলার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে থাকা মোহনগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এম এ কাদের বলেন, ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিস উদ্ধার অভিযান চালায়। আজ শনিবার সকাল থেকে ময়মনসিংহের ডুবুরি দল যোগ দিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে।

নেত্রকোনা ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান বলেন, নদীতে পানির গভীরতা ও স্রোত বেশি থাকায় উদ্ধারকাজ জটিল হচ্ছে। নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারে অভিযান চলছে।

