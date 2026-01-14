জেলা

বগুড়ায় তালা খুলে দেওয়ার পর দলীয় কার্যালয়ে সভা করলেন জাপার নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
কার্যালয় দখলমুক্ত হওয়ার পর বগুড়া জেলা জাতীয় পার্টির দোয়া ও আলোচনা সভা। বুধবার বিকেলে বগুড়া শহরের কবি নজরুল ইসলাম সড়কেছবি: প্রথম আলো

বগুড়ায় জাতীয় পার্টির (জাপা) দলীয় কার্যালয় দখল করে টানানো ব্যানার সরিয়ে নেওয়ার পর তালাও খুলে দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমানের নির্দেশনার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কার্যালয়ের তালা খুলে দেওয়া হয়। এরপর আজ বুধবার বিকেলে জেলা জাপা সেখানে সভা করে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জাপার প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বুধবার বিকেলে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে জাপা। এতে দলটির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা অংশ নেন। পরে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বক্তারা।

জেলা জাপার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান সরকারের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জাপার রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন মোস্তফা কামাল, জেলা জাপার নেতা ফজলে রহিম, আবদুল্লাহ আল মামুন, গনি সরকার, মন্টু পশারী, আবু তাহের, আবদুল মজিদ আলমগীর মোনছের প্রমুখ।

জেলা জাপার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান সরকার প্রথম আলোকে বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিচয়ে শনিবার কিছু ব্যক্তি জাপার কার্যালয় দখল করে বাইরে দুটি ব্যানার টানিয়ে ও কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দখলে নেয়। জেলা প্রশাসকের হস্তক্ষেপে গত সোমবার প্রথমে ব্যানার এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তালা খুলে নেওয়া হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, শনিবার দুপুরে জুলাই যোদ্ধা পরিচয়ে কয়েকজনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের কবি নজরুল ইসলাম সড়কে জাপার কার্যালয় দখলে নেওয়া হয়। এ সময় কার্যালয়ে জাপার পক্ষ থেকে টানানো একটি ব্যানার খুলে কার্যালয়ের বাইরে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান গবেষণাকেন্দ্র’ ও ‘চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাগণ’ লেখা দুটি ব্যানার টানিয়ে কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়।

