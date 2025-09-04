জেলা

পিরোজপুর জেলা বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত, স্থগিত জেলা ছাত্রদলের কার্যক্রম

সংবাদদাতা
পিরোজপুর
পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন ও সদস্যসচিব গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লাবলুর নেতৃত্বাধীন আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে।

গত মঙ্গলবার পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ভোটগ্রহণ চলাকালে হট্টগোলের ঘটনা ঘটে। ভোট গণনা শেষ হওয়ার আগেই কয়েকজন যুবক ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেন। এতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ফলাফল ঘোষণা স্থগিত করে। ঘটনার পর জেলা বিএনপির নেতারা দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। এরপর গতকাল রাতে জেলা আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়।

এ ঘটনার জেরে জেলা ছাত্রদলের কার্যক্রমও স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

