পটুয়াখালী-২

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে দলের একাংশের বিক্ষোভ, সমাবেশ

প্রতিনিধি
বাউফল, পটুয়াখালী
পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করে বাউফল উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ–সহযোগী সংগঠনের একাংশের নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ। আজ দুপুর পৌনে ১২টার দিকেছবি: প্রথম আলো

পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে আবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে বাউফল পৌর শহরের হাসপাতাল সড়কসংলগ্ন উপজেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে মিছিল বের হয়।

এতে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল জব্বার মৃধা ও বিএনপির সদস্যসচিব আপেল মাহমুদ ফিরোজের নেতৃত্বে উপজেলা, পৌরসভা, ১৫টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে উপজেলা সদরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাবেশ করেন তাঁরা।

আবদুল জব্বার মৃধা বলেন, আসনটিতে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শহিদুল আলম তালুকদার ১৭ বছর ধরে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে ছিলেন না। তিনি দুর্দিনে কোনো নেতা-কর্মীর খোঁজখবর নেননি। শহিদুল আলম ২০০৮ সালে মামলাসংক্রান্ত জটিলতায় মনোনয়নবঞ্চিত হয়ে দলীয় প্রার্থীর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। এমন ব্যক্তিকে তাঁরা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না।

এর আগে গতকাল রোববার সন্ধ্যার দিকে এক জরুরি সভায় পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তের কথা জানায় বাউফল উপজেলা বিএনপি। সভা থেকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মু. মুনির হোসেনকে দলীয় প্রার্থী করার দাবিও জানানো হয়। পরে নেতা-কর্মীরা মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও মশালমিছিল বের করেন। মিছিলটি পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

গত বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে চারটায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরও ৩৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেন। এর মধ্যে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনের জন্য সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল আলম তালুকদারের নাম ঘোষণা করা হয়।

