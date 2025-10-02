জেলা

নারায়ণগঞ্জে কাঁচপুর সেতুর ওপর ট্রাকচাপায় দুই জন নিহত

প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে কাঁচপুর সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিদের একজনের নাম রাকিব (২২)। অপরজনের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।

শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক জুলহাস উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, একটি বিকল ট্রাক আরেকটি ট্রাকের সাহায্যে টেনে নেওয়া হচ্ছিল। পথে ট্রাকটি সেতুর বিভাজকের সঙ্গে আটকে যায়। তখন সেটি ফেলে ওই দুই জন রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় অজ্ঞাত একটি গাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়।

পরিদর্শক জুলহাস উদ্দিন জানান, নিহত দুজনের মধ্যে একজনের নাম রাকিব। অন্যজনের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে। দুর্ঘটনার পর কিছুক্ষণ মহাসড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন