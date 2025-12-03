জেলা

হোমনায় সরকারি গাড়ির চাপায় শিশু নিহত, বিচারের দাবিতে মিছিল

প্রতিনিধি
দাউদকান্দি, কুমিল্লা
কুমিল্লার হোমনায় সড়ক দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে নিহত ফাইজার স্বজনদের আহাজারি। আজ বুধবার হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেছবি : সংগৃহীত

কুমিল্লার হোমনায় সরকারি গাড়ির চাপায় দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হোমনা সদরে টিউলিপ প্রশাসন ইনস্টিটিউশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহাম্মেদ মোফাচ্ছেরের দাপ্তরিক গাড়ি। তবে দুর্ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না।

নিহত ফাইজা আক্তারের (২) বাবার নাম ফাইজুল হক। তিনি একটি ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির স্থানীয় বিক্রয় প্রতিনিধি। স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে হোমনায় থাকেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার তেরদ্রন গ্রামে।

রমিজ উদ্দিন নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ফাইজার ভাই আরিয়ান টিউলিপ প্রশাসন ইনস্টিটিউশনে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। আজ সকালে মায়ের সঙ্গে ওই এলাকায় আসে ফাইজা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সহকারী কমিশনারের (ভূমি) গাড়িটি দ্রুতগতিতে এসে শিশু ফাইজাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় স্থানীয় লোকজন গাড়িটি আটক করেন। তবে গাড়িচালক পালিয়ে যান। পরে লোকজন বিচারের দাবিতে দফায় দফায় মিছিল করেন।

খবর পেয়ে হোমনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহাম্মেদ মোফাচ্ছের, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নুসরাত জাহান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে আসেন।

ইউএনও শহিদুল ইসলাম আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, তিনি নিহত শিশু ফাইজার মা–বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন। পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মিলনায়তনে স্থানীয় ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত লোকজনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহাম্মেদ মোফাচ্ছের জানান, তিনি আজ সকাল থেকে উপজেলা পরিষদে বিআরডিবির নির্বাচন পরিচালনার কাজে ছিলেন। দুর্ঘটনার সময় তিনি গাড়িতে ছিলেন না। চালক তাঁর সরকারি দাপ্তরিক গাড়িটি গ্যারেজ থেকে বের করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এর পর থেকে গাড়িচালক তাওয়াবুর রহমান পলাতক।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন