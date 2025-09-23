চাকসু নির্বাচন তিন দিন পেছাল, নতুন তারিখ ১৫ অক্টোবর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের তারিখ তিন দিন পিছিয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১২ থেকে ১৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। আর ১৪, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ক্লাস বন্ধ থাকবে।
আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় চাকসু নির্বাচন কমিশন। সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, ‘বেলা দুইটায় নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের বৈঠক ছিল। এ বৈঠকে নতুন প্রক্টর হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী ও সহকারী প্রক্টর ইসমত আরা হক শপথ নেন। এ বৈঠকে তারিখ পেছানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এর আগে গতকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রার্থীদের মতবিনিময় সভা হয়েছিল। এতে প্রার্থীরা প্রচারণার সময় বাড়িয়ে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের দাবি করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।
গত ২৮ আগস্ট চাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ১২ অক্টোবর। তবে তা পেছানো হয়েছে। নির্বাচনে অংশ নিতে ইতিমধ্যে ৯৩১ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে চাকসুতে ২৬ পদের বিপরীতে ৪২৯ জন আর হল সংসদে ১৯৬টি পদের বিপরীতে ৪৮১ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, গতকাল চাকসুর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে । আগামীকাল বুধবার পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ থাকছে। আগামী বৃহস্পতিবার প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে। ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট শেষে গণনা শুরু হবে।