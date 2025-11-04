জেলা

কুষ্টিয়া–১ আসন

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতার সমর্থকদের বাড়ি–কার্যালয়ে হামলার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
কুষ্টিয়া
বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতার সমর্থকদের বাড়ি–কার্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল। আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরেছবি: প্রথম আলো

কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ঢাকা মহানগর যুবদলের আহ্বায়ক শরীফ উদ্দিন জুয়েলের অনুসারী নেতাদের বাড়িতে হামলা ও একাধিক দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর–অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আসনটিতে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লার অনুসারীরা সোমবার রাতে এ হামলা চালান বলে অভিযোগ।

এর প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দৌলতপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন যুবদল নেতা শরীফ উদ্দিনের অনুসারীরা। সমাবেশ শেষে সন্ধ্যায় একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি দৌলতপুর থানা বাজার থেকে শুরু হয়ে সেন্টার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭টি আসনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনে সাবেক সংসদ সদস্য ও দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লার নাম ঘোষণা করা হয়।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নেতা–কর্মীরা অভিযোগ করেন, বিএনপি–দলীয় প্রার্থী হিসেবে বাচ্চু মোল্লার নাম ঘোষণার পরপরই দৌলতপুরে তাঁর সমর্থকেরা আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেন। এ সময় দৌলতপুর থানা বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় ‘জুয়েল ভুয়া, ভুয়া’ স্লোগান দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন।

নেতা–কর্মীদের অভিযোগ, রাতেই দৌলতপুর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব রেজাউর রহমানের বাড়িতে ককটেল হামলা চালানো হয়। এ সময় বাড়ির লোকজনসহ আশপাশের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে আল্লারদর্গা বাজার, বোয়ালিয়া বাজার, মহিষকুন্ডি বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় ককটেল হামলা ও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করা হয়। এ সময় তাঁরা যুবদল নেতা শরীফ উদ্দিনের বিরুদ্ধে নানা রকম স্লোগান দেন বলে বক্তব্যে উল্লেখ করেন দৌলতপুর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর ইকবাল।

সমাবেশে বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, বাচ্চু মোল্লার সমর্থকেরা দৌলতপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় শরীফ উদ্দিনের সমর্থিত বিএনপি–দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করেন।

দৌলতপুর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব রেজাউর রহমান বলেন, ‘আমার বাড়িতে ও বাড়ির সামনে একের পর এক ককটেল হামলা চালানো হয়েছে। এতে আমার পরিবারের সবাই আতঙ্কে রয়েছে। এভাবে ভয় দেখিয়ে কেউ আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।’ তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

অভিযোগের বিষয়ে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লার মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। তবে মনোনয়ন পাওয়ার পর গতকাল সন্ধ্যায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের বলেছিলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে সবাইকে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। কোনো ধরনের বিরোধ–রেষারেষি করা যাবে না। করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

