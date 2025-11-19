জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–১ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে জেলা বিএনপির সহসভাপতি কামরুজ্জামান মামুনের সমর্থকেরা মানববন্ধন করেছেন। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলা সদর এলাকায়ছবি : প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া–১ (নাসিরনগর) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দলটির একাংশের নেতা–কর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছেন। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত উপজেলা সদর, ফান্দাউক ও কুণ্ডা এলাকায় এই কর্মসূচি পালিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–১ আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এম এ হান্নানকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি প্রথমবার মনোনয়ন পেয়েছেন। তবে তাঁকে পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সহসভাপতি কামরুজ্জামান মামুনকে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁর সমর্থকেরা। কামরুজ্জামান উপজেলার ফান্দাউক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।

আজ সকাল ১০টার দিকে নাসিরনগর উপজেলা সদরের শহীদ মিনার ও উপজেলা পরিষদ চত্বরের সামনে কামরুজ্জামান মামুনের অনুসারী নেতা–কর্মী ও সমর্থকেরা জড়ো হতে শুরু করেন। বেলা ১১টার দিকে শহীদ মিনার ও উপজেলা পরিষদের সামনের সড়কের উভয় পাশে ‘উপজেলা বিএনপি, সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন’–এর ব্যানারে মানববন্ধন শুরু হয়। পরে উপজেলা পরিষদের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ করেন।

উপজেলা সদরে মানববন্ধনে অংশ নেওয়া রেজিয়া বেগম বলেন, ‘কামরুজ্জামান মামুন দলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তিনি সাধারণ মানুষের নেতা। বিএনপি থেকে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে আমরা এক হয়েছি।’

এ সম্পর্কে কামরুজ্জামান মামুন বলেন, এখানে যাঁকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও পরাজিত হয়েছিলেন। এ কারণে এখানকার মানুষ প্রার্থী বদলের দাবি জানিয়ে কর্মসূচি পালন করছেন।

তবে বিএনপির প্রার্থী এম এ হান্নান বলেন, ‘তৃণমূলে রাজনীতি করেও যে এমপি মনোনয়ন পাওয়া যায়, সেটা বিএনপির হাইকমান্ড প্রমাণ করেছে। আশা করি, প্রথমবারের মতো আসনটি বিএনপিকে উপহার দিতে পারব।’

একই সময় উপজেলার ফান্দাউক ও কুণ্ডা এলাকায় কামরুজ্জামানের অনুসারী নেতা–কর্মী ও সমর্থকেরা একই দাবিতে মানববন্ধন করেছেন।

