শাকসু নির্বাচনে কমিশন গঠনে গড়িমসির অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের একাংশের অবস্থান কর্মসূচি আজ

শাকসু নির্বাচনে কমিশন গঠনে গড়িমসির অভিযোগ, শিক্ষার্থীদের একাংশের অবস্থান কর্মসূচি আজ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন আগামী নভেম্বরের প্রথমার্ধে আয়োজনের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের। ১৪ সেপ্টেম্বর এ ঘোষণার পরপরই নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলছিলেন উপাচার্য এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী। এর প্রায় ১০ দিন পার হয়ে গেলেও কমিশন গঠনের ব্যাপারে প্রশাসন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।
এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন ও সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রকাশ করার দাবিতে বেলা ১১টায় অবস্থান কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন একদল শিক্ষার্থী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, দুটি কারণে নির্বাচন কমিশন এত দিন গঠন করা সম্ভব হয়নি। প্রথমত, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্ধারণ করতে পারছে না প্রশাসন; দ্বিতীয়ত, ছাত্রদলের লেভেলে প্লেয়িং ফিল্ড চেয়ে ও দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সময় চেয়েছে। পাশাপাশি আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটায় সিন্ডিকেটের বৈঠক রয়েছে। এর আগেই শিক্ষার্থীরা কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন।
এ বিষয়ে জানতে উপাচার্য এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী ও সহ-উপাচার্য সাজেদুল করিমের সঙ্গে গতকাল বুধবার বিকেল থেকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোন ধরেননি।
প্রশাসন কোনো একটি পক্ষের দাবিতে নির্বাচন কমিশন গঠনে গড়িমসি করছে কি না, এমন প্রশ্ন তুলে গতকাল ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালকের কাছে একদল শিক্ষার্থী অভিযোগ দেন। জানতে চাইলে গতকাল রাতে ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক এছাক মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা আমার কাছে আসছিল, অভিযোগ দিচ্ছে যে কেন নির্বাচন কমিশন গঠন হচ্ছে না? শিক্ষার্থীরা উদ্বেগ জানিয়েছে, কোনো পক্ষের ইন্ধনে এমন হচ্ছে কি না। আমি শিক্ষার্থীদের এই অভিযোগ ও উদ্বেগ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশন কখন হবে, তা কর্তৃপক্ষ জানে।’
নির্বাচন কমিশন গঠন না হওয়ায় গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী হাফিজুল ইসলাম বলেন, ‘কর্তৃপক্ষ থেকে শাকসুর সুর্নিদিষ্ট কোনো রোডম্যাপও প্রকাশ করা হচ্ছে না। কোনো একটি দলীয় গোষ্ঠীর স্বার্থে নির্বাচনের ব্যাপারে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করছে।’
ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আজাদ শিকদার বলেন, ‘এখনো কমিশন গঠন না হওয়া নিয়ে প্রশাসনের ব্যাখ্যা কী? দ্রুত নির্বাচন কমিশন গঠন না হলে আমরা মাঠে কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব। আমরা প্রশাসনের গড়িমসিকে সন্দেহের চোখে দেখছি।’
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক পলাশ বখতিয়ার আজ বেলা ১১টায় অবস্থান কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন। পলাশ বখতিয়ার বলেন, ‘আমরা চাই আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যেই প্রশাসন নির্বাচন কমিশন গঠন করুক।’ অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।
এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার গতকাল সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, ‘ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন ছাত্ররাজনীতি স্থগিত ছিল। কোনো দৃশ্যমান ছাত্রসংগঠন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। তাই পরীক্ষার পর আলোচনা সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন কখন গঠন হবে, তা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করতে হবে।’