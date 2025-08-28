রাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট শুরু, প্রথম দিনে নমুনা দিলেন ৮৭ জন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন–২০২৫–এর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মোট ৮৭ জন প্রার্থীর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।
এর আগে বুধবার রাতে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলামের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ডোপ টেস্টের যাবতীয় খরচ বহন করছে নির্বাচন কমিশন। এর প্রতিবেদন সংগ্রহের পর মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে জমা দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রার্থীরা ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (শুক্রবার ব্যতীত) প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ডোপ টেস্টের নমুনা দিতে পারবেন। স্লিপের পেছনে প্রার্থীর নাম, শিক্ষার্থী আইডি ও মুঠোফোন নম্বর লিখে দিতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার থেকে ডোপ টেস্টের প্রতিবেদন সংগ্রহ করে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মোট চার দিনে সব হল সংসদ, দুই দিনে রাকসু ও সিনেট নির্বাচনে পদপ্রার্থীদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। এর মধ্যে রাকসু ও সিনেট ছাত্র প্রার্থীদের আজ বৃহস্পতিবার এবং আগামী শনিবার রাকসু ও সিনেট ছাত্রী প্রার্থীসহ রোকেয়া, মন্নুজান, তাপসী রাবেয়া, বেগম খালেদা জিয়া, রহমাতুন্নেসা ও জুলাই-৩৬ হলের প্রার্থীদের নমুনা নেওয়া হবে। এ ছাড়া আগামী রোববার শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, শাহ্ মখদুম, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, শহীদ শামসুজ্জোহা ও শহীদ হবিবুর রহমান হল সংসদের প্রার্থীদের নমুনা নেওয়া হবে। আগামী সোমবার মতিহার, মাদার বখ্শ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শহীদ জিয়াউর রহমান ও বিজয়-২৪ হলের প্রার্থীদের নমুনা দিতে বলা হয়েছে।
এ বিষয়ে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম বলেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রার্থীরা টেস্টের প্রতিবেদন পেয়ে যাবেন। সেই প্রতিবেদন নিয়ে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে। প্রতিবেদনে পজিটিভ এলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের প্রার্থিতা বাতিল করা হবে।
সমালোচনার মুখে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়। সংশোধিত নতুন তফসিল অনুযায়ী, ৩১ আগস্ট বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে, মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ৮ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ৯ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে ১৫ সেপ্টেম্বর, প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ১১ সেপ্টেম্বর। ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ চলবে।