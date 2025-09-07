জেলা

রাকসু নির্বাচন

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভিপি পদে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ছাত্রদল নেতা মাহমুদুল

প্রতিনিধি
রাজশাহী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভিপি ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠু। রোববার বিকেলে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়েছবি: প্রথম আলো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠু। আজ রোববার বিকেলে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এর আগে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে রাকসু নির্বাচনে পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের ঘোষণা করে ছাত্রদল। ছাত্রদলের শীর্ষ পদে আলোচনায় থাকলেও প্যানেলে জায়গা না পেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মাহমুদুল মিঠু।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্যানেল ঘোষণার আগে সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠুর নাম শীর্ষ পদে আলোচনায় ছিল। তবে ঘোষণার সময় তিনি ও তাঁর অনুসারীরা উপস্থিত ছিলেন না। ক্যাম্পাসে গুঞ্জন রটেছে, তিনি ছাত্রদলের পদ থেকেও পদত্যাগ করেছেন। তবে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

জানতে চাইলে মাহমুদুল মিঠু প্রথম আলোকে বলেন, ‘ছাত্রদলের সাংগঠনিক জায়গায় থেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভিপি পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। এ ছাড়া সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। পদত্যাগের বিষয়টি অভ্যন্তরীণ বিষয়। এটা দল থেকে জেনে নিলে ভালো হয়।’

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ (রাহী) প্রথম আলোকে বলেন, ‘মিঠু আমাদের পরীক্ষিত ছাত্রনেতা। আমাদের হাত ধরেই তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি। আমরা আশা করছি, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেবেন। তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেননি।’

দুপুর সোয়া ১২টার দিকে রাকসু নির্বাচনের ২৩ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান। এতে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়বেন শাখা ছাত্রদলের সহসভাপতি শেখ নূর উদ্দিন (আবির)।

সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন দপ্তর সম্পাদক নাফিউল (জীবন) ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস (এষা)। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণা করা হয়।

