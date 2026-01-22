জেলা

নেত্রকোনায় ইউএনওকে বদলি, তবে তাৎক্ষণিক অবমুক্তির আদেশ প্রত্যাহার

প্রতিনিধি
নেত্রকোনা
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানের তাৎক্ষণিক অবমুক্তির আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান। তিনি বলেন, মঙ্গলবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সামিউল আমিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে মাসুদুর রহমানসহ আটজন ইউএনওকে তাৎক্ষণিক বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আদেশে বলা হয়, বৃহস্পতিবারের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। তবে বুধবার রাতে নতুন আদেশে অবমুক্তির নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ তাৎক্ষণিক অবমুক্তির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। এখন এটি নিয়মিত বদলি হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি বলেন, ‘বদলির বিষয়টি সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত, আমরা সরকারি আদেশের বাইরে যেতে পারি না।’

নেত্রকোনায় ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ানো ইউপি চেয়ারম্যান সাময়িক বরখাস্ত

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার কলমাকান্দার লেঙ্গুরা বাজারে সরকারি জমিতে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগে ইউএনও মাসুদুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পারভেজ ভূঁইয়া ও বকুল মিয়া নামে দুজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আদালতের কার্যক্রম চলাকালে স্থানীয় চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান ভূঁইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। ঘটনাটির একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আদালত অবমাননার অভিযোগে স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউপি চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং প্রশাসক নিয়োগ দেয়।

নেত্রকোনায় ইউপি চেয়ারম্যানকে বরখাস্তের পর এবার ইউএনওকে বদলি

মঙ্গলবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে মাসুদুর রহমানকে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলায় বদলি করার ঘোষণা দেয়। ইউএনওর বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবার কলমাকান্দা উপজেলা মোড়ে প্রেসক্লাবের সামনে ‘সচেতন নাগরিক সমাজ’ মানববন্ধন করে। সেখানে জামায়াতে ইসলামীর পেশাজীবী ইউনিটের উপজেলা সভাপতি সৈয়দ আবুল কালাম, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য আবু কাউসারসহ অনেকে বক্তব্য দেন।

এদিকে ইউএনওর তাৎক্ষণিক বদলি ও তাঁর পক্ষে মানববন্ধনকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। মো. নুরুল আমিন কলমাকান্দায় প্রতিহিংসার রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রের শুরুর কথা উল্লেখ করেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রার্থী ফাহিম রহমান খান পাঠান লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুনরায় বহাল।’

