কুমিল্লায় শিবিরের সাবেক নেতার পিকআপ ভ্যানে আগুন

কুমিল্লায় শিবিরের সাবেক নেতার পিকআপ ভ্যানে আগুন
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ছাত্রশিবিরের সাবেক এক নেতার পিকআপ ভ্যানে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফালগুনকরা রাস্তার মাথায় এ ঘটনা ঘটে।
পিকআপ ভ্যানটির মালিক ফজলুল হক মোল্লা চৌদ্দগ্রাম উপজেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক ও চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা জামায়াতের কর্মী। তিনি পৌর এলাকার পশ্চিম ধনমুড়ি গ্রামের বাসিন্দা।
ফজলুল হক মোল্লা বলেন, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতে পিকআপ ভ্যানটি মহাসড়কের পাশে রাখা ছিল। আজ ফজরের নামাজের পর গাড়িটি মাছ আনার জন্য ভাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। এর আগেই ভোরে মোটরসাইকেলে আসা দুই দুর্বৃত্ত পেট্রল ঢেলে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই সময় পাশেই একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সেটিতে আগুন দেয়নি। তারা পরিকল্পিতভাবেই তাঁর মালিকানার গাড়িটিতে আগুন দিয়েছে। খবর পেয়ে তিনিসহ স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে পিকআপ ভ্যানটি পুরোপুরি পুড়ে যায়।
জড়িত ব্যক্তিদের বিচার দাবি করে ফজলুল হক বলেন, পিকআপ ভ্যানটি তাঁর জীবিকার একমাত্র সম্বল ছিল।
চৌদ্দগ্রামের মিয়ার বাজার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় মহাসড়কের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুড়ে যাওয়া গাড়িটি থানায় আনা হয়েছে।
চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দীন আহমেদ জানান, পুলিশ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে কাজ করছে।