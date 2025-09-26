জেলা

সিলেটে পর্যটনকেন্দ্র নিয়ে তৈরি হচ্ছে মহাপরিকল্পনা, সরেজমিন কমিটির প্রতিনিধিরা

প্রতিনিধি
সিলেট
সিলেটের সাদা পাথরফাইল ছবি

সিলেটের পর্যটনকেন্দ্রগুলো নিয়ে মহাপরিকল্পনা তৈরি করছে সরকার। এর অংশ হিসেবে সিলেটের পাথর কোয়ারি এলাকাগুলো আগের রূপে ফিরিয়ে আনা ও মহাপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির সদস্যরা গতকাল বৃহস্পতিবার সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র সাদাপাথর, জাফলংসহ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁরা বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এ সময় কমিটির সভাপতি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আ ন ম বজলুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া সিলেটের জেলা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসন, বন বিভাগের প্রতিনিধি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী ও পর্যটন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শনকালে আ ন ম বজলুর রশীদ বলেন, ‘প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সংরক্ষিত রেখে স্থানীয়রাদের সম্পৃক্ত করে আমরা একটি দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে যাচ্ছি। যাতে আন্তর্জাতিক পর্যটকেরা উন্নত অভিজ্ঞতা পান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে পর্যটনকেন্দ্রগুলোর উন্নয়ন, পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এ মহাপরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।’

কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রকৌশলীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটি দ্রুতই কাজ শুরু করতে চাচ্ছে।

মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী, পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকবে। বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো তৈরি এবং স্থানীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ‘ইকো-ট্যুরিজম’ ও ‘কমিউনিটি-বেইজড ট্যুরিজম’ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে, যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা সরাসরি উপকৃত হন।

