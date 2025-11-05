চকরিয়ায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের ৫ আরোহী নিহত

চকরিয়ায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের ৫ আরোহী নিহত
কক্সবাজারের চকরিয়ায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে মাইক্রোবাসের পাঁচজন আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সকাল নয়টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ফাঁসিয়াখালীর ঢালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত ব্যক্তিদের নাম–পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।
মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ফাঁসিয়াখালীর ঢালা এলাকায় চট্টগ্রামমুখী মারছা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে কক্সবাজারমুখী একটি মাইক্রোবাসের সংঘর্ষ হয়। এতে মাইক্রোবাসটির যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে মালুমঘাট খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এর মধ্যে মালুমঘাট খ্রিষ্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে তিনজন ও চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুজন মারা যান। অন্য তিনজন চিকিৎসাধীন আছেন।
মেহেদী হাসান আরও বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহতদের নাম–পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে তাঁরা পর্যটক, কক্সবাজারে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করে হাইওয়ে থানায় নেওয়া হয়েছে।