জেলা

গাইবান্ধায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত

প্রতিনিধি
গাইবান্ধা
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার তিনজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর সড়কের মৌসুমী পেট্রোল পাম্পের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত যাত্রীদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কাটামোড় এলাকা থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে কয়েকজন উপজেলা শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। বেলা দুইটার দিকে মৌসুমী পেট্রোল পাম্পের সামনে পৌঁছালে অটোরিকশাটিকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা দিয়ে দ্রুত চলে যায়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিন যাত্রী নিহত হন।

এ সম্পর্কে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। তিনজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। তবে মৃত মানুষের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। নিহত যাত্রীদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

