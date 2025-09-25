চট্টগ্রামে ‘ডিজিট্যাক্ট’ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি

চট্টগ্রামে ‘ডিজিট্যাক্ট’ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি
বর্তমান ডিজিটাল যুগে কোনো পণ্য গ্রাহকের কাছে দ্রুত পৌঁছানো কোম্পানিগুলোর কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশলের। আর সেই কৌশলগুলো নিয়ে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল মার্কেটিং প্রতিযোগিতায় নিজেদের কৌশল উপস্থাপন করেন শিক্ষার্থীরা। সবাইকে ছাপিয়ে বিজয়ী হয় চট্টগ্রামের ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি।
শিক্ষার্থীদের আধুনিক ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দিতে ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল মার্কেটিং প্রতিযোগিতা ‘ডিজিট্যাক্ট ২০২৫’। আজ বৃহস্পতিবার সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজনের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় নগরের দ্য পেনিনসুলা হোটেলে। এতে চূড়ান্ত পর্বে উঠে আসা পাঁচটি দল তাদের মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ও কৌশল উপস্থাপন করে।
চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির (সিআইইউ) উদ্যোগে আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রামের ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫টি দল অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা কেস এনালাইসিস, ডিজিটাল ক্যাম্পেইন ডিজাইন এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা প্রদর্শনের সুযোগ পান। আয়োজনটির পৃষ্ঠপোষক ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল), মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা এবং ডিজিটাল পার্টনার প্রথম আলো ডটকম।
চূড়ান্ত পর্বে সেরা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ও কৌশল উপস্থাপন করে বিজয়ী হয় ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির দল ‘ট্যাক্ট ট্রিও’। রানার্সআপ হয়েছে চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির দল ‘দ্য কনটেন্ট চেপ্লিংস’ ও ‘থিংক টেঙ্কার্স’। চূড়ান্ত পর্বে বিচারক ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমগীর, ইস্টার্ন ব্যাংকের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি ডিজিফিক্সের ফাউন্ডার ইমতিনান আখতার খান।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিআইইউ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, এটি প্রতিযোগিতা নয়, সৃজনশীলতা বৃদ্ধির মঞ্চ। এ ধরনের প্রতিযোগিতা তরুণদের করপোরেট দুনিয়ার জন্য প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ডিজিটাল যুগে জ্ঞান হলো শক্তি, তবে সৃজনশীলতা হলো মূল চাবিকাঠি।
সিআইইউ বিজনেস স্কুলের শিক্ষার্থী আমাতুল্লাহ মোস্তফা ও লরেন ক্রাউলির সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য দেন সিআইইউ বিজনেস স্কুলের ডিন সৈয়দ মঞ্জুর কাদের। সমাপনী বক্তব্য দেন সিআইইউ বিজনেস স্কুলের ফ্যাকাল্টি রোবাকা শামসের। সভাপতিত্ব করেন সিআইইউর উপাচার্য এম এম নুরুল আবসার। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনডিপেনডেন্ট মার্কেটিং ক্লাবের সদস্য ও অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ডিজিট্যাক্ট-এ অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো চিটাগং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি (সিআইইউ), এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং, গভর্নমেন্ট কলেজ অব কমার্স, চট্টগ্রাম; পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম, ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি চিটাগং, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগং এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।