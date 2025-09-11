ফরিদপুরে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা
তোমাদের সফলতার মধ্যে আমাদের সফলতা
জিপিএ–৫ পাওয়াটাই বড় কথা নয়; আলোকিত মানুষ হতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক চাওয়া, আরও বড় হতে হবে, উচ্চশিক্ষিত হতে হবে, মানুষের মতো মানুষ হতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার ফরিদপুরে শিখো–প্রথম আলো আয়োজিত জিপিএ–৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ও বিশিষ্টজনেরা এ কথাগুলো বলেন। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জেলার ৯টি উপজেলা থেকে সাড়ে ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।
সকাল থেকেই দূরদূরান্ত থেকে অনুষ্ঠানস্থলে জড়ো হতে থাকে কৃতী শিক্ষার্থীরা। তাদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। তাদের কেউ একে অন্যের সঙ্গে ছবি তুলছিল। কেউবা গল্প–আড্ডায় মেতেছিল। নিবন্ধিত শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট ও উপহারসামগ্রী সংগ্রহ করে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। সকাল ১০টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান।
প্রথম আলো বন্ধুসভার ফরিদপুরের উপদেষ্টা শিপ্রা গোস্বামী ও সহসভাপতি মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ফরিদপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক প্রবীর কান্তি বালা। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন বিশিষ্ট নাট্য গবেষক ও লেখক বিপ্লব বালা, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ আলতাফ হোসেন, সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) ফরিদপুরের সভাপতি শিপ্রা রায়, ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ।
কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করে ফরিদপুর সদরের চরমাধবদিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ঈশিতা আক্তার ও শিবরামপুরের আর ডি একাডেমির বিলাস চন্দ্র সরকার।
লেখক বিপ্লব বালা বলেন, ‘এই জয় তোমাদের একার নয়; এই আনন্দ তোমাদের একার আনন্দ নয়; এর পেছনে যারা সহযোগিতা করেছে, কাজ করেছে, তাদের সবার জয়। আমরা কোনো কিছু একা করতে পারি না। যা কিছু করতে পারি, তা সবার চেষ্টার কারণেই পারি। তাই এর মূল্য দেওয়া উচিত।’
সাজ্জাদ শরিফ বলেন, ‘বই পড়ার অভ্যাসে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে নিচের দিকে। তোমরা যখন বই পড়বে, তখন দেশ বড় হবে, পৃথিবী বড় হবে, তোমাদের পরিবার সার্থক হবে। তোমরা বই পড়ো, প্রকৃতির কাছে যাও, গাছের কাছে যাও। তোমাদের সফলতার মধ্যে আমাদের সফলতা নিহিত।’
শিক্ষাবিদ আলতাফ হোসেন বলেন, ‘আজ তোমাদের সংবর্ধনা জানিয়ে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। তোমাদের কাছে আমাদের অনেক চাওয়া, অনেক পাওয়া। আরও বড় হও, উচ্চশিক্ষিত হও, মানুষের মতো মানুষ হও।’
সনাক নেতা শিপ্রা রায় বলেন, ‘তোমরা থাকলে বাংলাদেশ থাকবে। তোমরা জিতলে বাংলাদেশ জিতবে। জিপিএ–৫ পাওয়াটাই বড় কথা নয়; তোমাদের মানুষ হতে হবে, আলোকিত মানুষ হতে হবে।’
আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চলে নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গান গেয়ে শোনান বন্ধুসভার সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক মিঠুন দাস ও প্রচার সম্পাদক রিফাত হাসনাত। হরবোলা পরিবেশন করেন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুস সবুর মোল্লা। তিনটি পরিচিত গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে ফরিদপুর আনন্দধারা নৃত্য একাডেমি। ঢাকা থেকে আসা সংগীতশিল্পী মিঠুন রায়ের পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।
আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা–গ্রি এবং সহযোগিতায় থাকছে কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।