রূপলাল-প্রদীপ লাল হত্যায় ‘মূল পরিকল্পনাকারী’র দুই দিনের রিমান্ড

রূপলাল-প্রদীপ লাল হত্যায় ‘মূল পরিকল্পনাকারী’র দুই দিনের রিমান্ড
রংপুরের তারাগঞ্জে গণপিটুনিতে রূপলাল দাস (৪০) ও প্রদীপ লাল (৩৫) হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে অভিযুক্ত মেহেদী হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার বিকেলে মেহেদীকে তারাগঞ্জ আমলি আদালতে হাজির করা হয়। এ সময় তাঁর পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। শুনানি শেষে বিচারক মো. আশিকুজ্জামান দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
পুলিশ জানায়, গত শনিবার বিকেলে র্যাব ও পুলিশের যৌথ অভিযানে রাজধানীর শাহবাগ এলাকা থেকে মেহেদী হাসানকে (৩০) গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি তারাগঞ্জ উপজেলার ফরিদাবাদ এলাকার ইছাহাক আলীর ছেলে। এ নিয়ে ওই মামলায় মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো। প্রাথমিক তদন্তে মেহেদী হাসান হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী বলে তথ্য পাওয়া গেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, মেহেদীকে আদালতে হাজির করলে পুলিশ পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। পরে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৯ আগস্ট রাতে মিঠাপুকুর উপজেলার ছড়ানবালুয়া এলাকা থেকে ভ্যান নিয়ে তারাগঞ্জ উপজেলার ঘনিরামপুর গ্রামে রূপলাল দাসের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন প্রদীপ লাল। পথ ভুলে গেলে তাঁকে আনতে যান রূপলাল। রাত সাড়ে আটটার দিকে তাঁরা সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা মোড়ে পৌঁছালে চোর সন্দেহে স্থানীয় লোকজন তাঁদের আটক করে। পরে দফায় দফায় মারধরের একপর্যায়ে দুজনের মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় পরদিন ১০ আগস্ট রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতপরিচয় প্রায় ৭০০ জনকে আসামি করা হয়। মামলা তুলে নিতে বাদী ভারতী রানী ও তাঁর ছেলেকে হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গতকাল সোমবার থানায় আরেকটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
ঘটনার সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, মেহেদী হাসান ভ্যানে থাকা একটি বস্তা থেকে স্পিডের বোতল বের করে তা নাকের কাছে নেন এবং অচেতন হয়ে যাচ্ছেন বলে চিৎকার করেন। এরপরই ভ্যানে থাকা রূপলাল ও প্রদীপ লালের ওপর হামলা শুরু হয়।
উল্লেখ্য, এর আগে একই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির তারাগঞ্জ উপজেলা সদস্যসচিব ইউনুস আলীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।