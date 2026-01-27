ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রেলপথ
৯ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল শুরুর ২০ মিনিটের মধ্যে আবার বন্ধ
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে একটি মেইল ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ৯ ঘণ্টা পর ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-নোয়াখালী ও ভৈরব-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরুর ২০ মিনিট পর আবার বন্ধ হয়ে গেছে।
আজ মঙ্গলবার ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভৈরব স্টেশন অতিক্রম করে কিছুদূর যাওয়ার পর দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে ট্রেনটি ওই স্থানে থেমে যায়।
ভৈরব স্টেশন সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটায় ভৈরব স্টেশনের কাছে ঢাকা মেইল (২ ডাউন) ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে রাত তিনটার পর থেকে কোনো ট্রেন ভৈরব স্টেশন অতিক্রম করতে পারেনি। এতে ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রেলপথে ৯ ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে আজ দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এর মধ্যে ১২টা ৪০ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সিলেটগামী আন্তনগর পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভৈরব স্টেশনে যাত্রাবিরতি দেয়। পরে ট্রেনটি স্টেশন ত্যাগ করে কিছুদূর যাওয়ার পর ১২টা ৫০ মিনিটে ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এতে আবার ওই রেলপথে সব ধরনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
ভৈরব স্টেশনমাস্টার মো. ইউসুফ প্রথম আলোকে বলেন, আগের দুর্ঘটনার পর মাত্র ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছিল। পারাবত ট্রেনে ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় আবার উভয় দিক থেকে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আশা করছেন বিকল্প পথে ডাউন লাইন দিয়ে গাড়ি চলাচল শুরু করা যাবে। কতক্ষণ লাগতে পারে, তা জানতে চাইলে বলেন, ‘তা বলা সম্ভব নয়।’