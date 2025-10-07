জেলা

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে সংস্কৃতিকর্মীর নামে খেলাফত নেতার মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
মামলা
ময়মনসিংহে ফেসবুক পোস্টে ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে আটক সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফের (৩৮) বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ এনে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ধারায় কোতোয়ালি মডেল থানায় মামলাটি করা হয়।

গতকাল সোমবার রাতে খেলাফত মজলিসের ময়মনসিংহ মহানগর শাখার সহসাংগঠনিক সম্পাদক মো. ইয়াসিন আরাফত বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। পরে রাত একটার দিকে সেটি মামলা হিসেবে রেকর্ড করা হয়।

মামলার বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন কোতোয়ালি মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, আসামিকে আজ মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হবে।

মামলার বাদী ইয়াসিন আরাফাত বলেন, বেহেশত নিয়ে শামীম আশরাফের এমন অবমাননাকর মন্তব্যে মুসলিম সমাজ মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। এটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন তিনি।

শামীম আশরাফ ফেসবুকে নিজের পোস্টে একজনের মন্তব্যের জবাবে অবমাননাকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। সেটি গতকাল দুপুরে ভাইরাল হলে শামীম আশরাফকে গ্রেপ্তার ও বিচার দাবিতে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে থাকেন অনেকে।

গতকাল রাত নয়টার পর শামীম আশরাফ নিজের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। তাতে লেখেন, ‘আমার যে কমেন্টটি মানুষকে ব্যথা দিয়েছে, সে জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।’

শামীম আশরাফ গ্রাফিটি নামের একটি মুদ্রণশিল্পের ব্যবসা পরিচালনা করেন। পাশাপাশি পরম্পরা নামের সাংস্কৃতিক সংগঠনেরও সভাপতির দায়িত্বে আছেন। ডিবি পুলিশ রাতে তাঁকে আটকের পর তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালায়। পরে রাতেই তাঁকে কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

