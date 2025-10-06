জেলা

ফেসবুক পোস্টের মন্তব্যে ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ, ময়মনসিংহে সংস্কৃতিকর্মী পুলিশ হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহে ফেসবুক পোস্টে ধর্ম নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য (কমেন্ট) করার অভিযোগ ওঠার পর সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফকে (৩৮) হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার সাড়ে নয়টার দিকে নগরের আমলাপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে নিয়ে যায় জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

জেলা ডিবির (দক্ষিণ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘শামীম আশরাফ অবমাননাকর কথাবার্তা বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্মীয় অবমাননা করায় বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের ধর্মভীরু ও সচেতন লোকজনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জেগেছে। আমাদের কাছে অভিযোগও রয়েছে, তাঁকে আমরা হেফাজতে নিয়েছি। প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শামীম আশরাফ নিজের ফেসবুকের একটি পোস্টে শামীম চৌধুরী নামের একজনের একটি কমেন্টের পাল্টা জবাবে অবমাননাকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ওঠে। ফেসবুকের ওই স্ট্যাটাসটি সোমবার দুপুরে ভাইরাল হলে শামীম আশরাফের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবিতে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে থাকেন অনেকে।

পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজিত কর্মসূচি থেকে সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফকে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়
ছবি: প্রথম আলো

এদিকে বেলা দুইটার দিকে নগরের বড় মসজিদের সামনে ‘পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননা ও সাম্প্রদায়িক উসকানি দেওয়ায়’ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অপূর্ব পালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল হয়। ‘বৃহত্তর ময়মনসিংহের সর্বস্তরের ছাত্রবৃন্দের’ ব্যানারে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা শামীম আশরাফকে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

একপর্যায়ে রাত নয়টার পর শামীম আশরাফ নিজের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। তাতে লেখেন, ‘আমার যে কমেন্টটি মানুষকে ব্যথা দিয়েছে, সে জন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।’

শামীম আশরাফ গ্রাফিটি নামের একটি মুদ্রণশিল্পের ব্যবসা পরিচালনা করেন। পাশাপাশি পরম্পরা নামের সাংস্কৃতিক সংগঠনেরও সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন।

