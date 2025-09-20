বিজ্ঞানকে জয়ের সংকল্পে বরিশালে চলছে বিজ্ঞান উৎসব

বিজ্ঞানকে জয়ের সংকল্পে বরিশালে চলছে বিজ্ঞান উৎসব
সকাল থেকেই শরতের আকাশে ঝকঝকে রোদ। এমন ঝলমলে পরিবেশে সকালেই শিক্ষার্থীদের ভিড়ে মুখর হয়ে ওঠে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় (বিএম স্কুল) প্রাঙ্গণ। সঙ্গে ছিলেন অনেকের অভিভাবক। শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ফুটে উঠছিল বিজ্ঞানকে জয় করার সংকল্প।
আজ শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিএম স্কুল প্রাঙ্গণে শুরু হয় বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের বরিশালের আঞ্চলিক পর্ব। শুরুতে জাতীয় সংগীতের পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোমিন হাওলাদার। এ ছাড়া উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন বিকাশের রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ভাইস চেয়ারম্যান সায়মা আহসান ও বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার। পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অতিথিরা।
উৎসবে বরিশালের আঞ্চলিক পর্বে বিভাগটির ৬টি জেলার নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। উৎসবে শিক্ষার্থীদের স্ন্যাক্স পার্টনার হিসেবে আছে ড্যান ফুডস লিমিটেড। শিক্ষার্থীরা সেখানে নিজেদের বিজ্ঞান প্রজেক্ট নিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের উদ্ভাবিত প্রজেক্টগুলো ঘুরে দেখবেন অতিথিরা। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য আছে বিজ্ঞানভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা।
সকাল সাড়ে ১০টায় বিদ্যালয়টির অডিটরিয়ামে শুরু হয় আলোচনা পর্ব। এ পর্বে আরও উপস্থিত ছিলেন বিকাশের রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হেনা রানী বিশ্বাস, বিএম কলেজের বোটানি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুব্রত কুমার দাস, ঝালকাঠি সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গৌতম কুমার সাহা ও প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক এম জসীম উদ্দীন প্রমুখ।
উৎসবের পরের পর্যায়ে গান পরিবেশনের পাশাপাশি বিজ্ঞানবিষয়ক জাদু প্রদর্শন করার কথা আছে। এ ছাড়া আছে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান নিয়ে নানা ধরনের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দেবেন অতিথিরা। কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকছে দুটি ক্যাটাগরি—নিম্নমাধ্যমিক (ষষ্ঠ-অষ্টম) ও মাধ্যমিক (নবম-দশম ও এসএসসি পরীক্ষার্থী)। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরাই এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।
আঞ্চলিক পর্বে কুইজে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সেরা ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০টি দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারের মধ্যে আছে সনদ, মেডেল, বইসহ নানা উপহার। পাশাপাশি বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। জাতীয় পর্বে বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার।
সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তুলতে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা এই উৎসবের আয়োজন করছে। এরই মধ্যে ঢাকা, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগীয় উৎসব শেষ হয়েছে। ২৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটবে এ আয়োজনের।