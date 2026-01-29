জেলা

রুমিনের নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত থাকায় সরাইলে বিএনপির ৭১ সদস্যের একটি কমিটি স্থগিত

প্রতিনিধি
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিএনপির লোগো

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থীর বিপক্ষে গিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় সরাইলের শাহজাদাপুর ইউনিয়ন শাখা বিএনপির ৭১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি স্থগিত করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাতে উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক এ বি এম সালাউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার শাহবাজপুর ইউনিয়ন শাখা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ ছয় নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করে উপজেলা বিএনপি।

দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুরুর পর থেকে শাহজাদাপুর ইউনিয়ন বিএনপির অধিকাংশ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানার প্রচারণায় যুক্ত আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সরাইল উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনিছুল ইসলাম বলেন, ‘ওই কমিটির অধিকাংশ সদস্য আমাদের প্রার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করছেন না। অনেকে আবার দলীয় শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করছিলেন না। এ কারণে সবার সতর্কতা নিশ্চিত করতে ওই কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আশা করি তারা এবং অন্যরা দলীয় শৃঙ্খলায় ফিরে আসবে। তখন তাদের কমিটির কার্যক্রম ফিরিয়ে দেওয়ার বিবেচনা করা হবে।’

এখানে বিএনপি জোটের প্রার্থী হয়েছেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, তিনি খেজুরগাছ প্রতীকে নির্বাচন করছেন।

