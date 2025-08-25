জেলা

ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ‘ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে’ অষ্টগ্রামে বিএনপির মিছিল

প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ
বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল করেন নেতা–কর্মীরা। সোমবার বিকেলে অষ্টগ্রাম সদর এলাকায়
ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ‘ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে’ কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে মিছিল করেছেন দলের কয়েক শ নেতা–কর্মী। সোমবার বিকেলে অষ্টগ্রাম উপজেলা সদরের খেলার মাঠ থেকে মিছিলটি বের হয়ে বাজার প্রদক্ষিণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা ভবনের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

এতে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজামুল হক (নজরুল)। তিনি ছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব জুবায়ের হাসান (ইয়ামিন)। বক্তারা বলেন, বিগত ১৭ বছর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা যখন হামলা-মামলায় জর্জরিত হয়েছেন, তখন ফজলুর রহমান অভিভাবকের মতো পাশে থেকেছেন, খোঁজখবর রেখেছেন।

বিএনপি নেতা নিজামুল হক বলেন, ‘জামায়াত-এনসিপির ষড়যন্ত্রের কাছে যদি ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আমরা অষ্টগ্রাম-ইটনা-মিঠামইনের বিএনপির নেতারা ঘরে বসে থাকব না। আমরা সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আমাদের নেতাকে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বের করে নিয়ে আসব।’

ফজলুর রহমানকে একজন সৎ, নির্ভীক ও আদর্শবান রাজনীতিক উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, জামায়াত ও এনসিপির একটি চক্র পরিকল্পিতভাবে ফজলুর রহমানের রাজনৈতিক অবস্থানকে হেয় করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের এই অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা অতীতের মতো এবারও ব্যর্থ হবে। গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াইরত একজন পরীক্ষিত রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা চালিয়ে লাভ হবে না। নেতা–কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে।

প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে ফজলুর রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

