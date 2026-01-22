জেলা

নেত্রকোনার সেই ইউএনওসহ ৮ জনের বদলির আদেশ বাতিল

প্রতিনিধি
নেত্রকোনা
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বাগ্‌বিতণ্ডার ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানের বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে। তিনিসহ আট ইউএনও বদলির আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান।

গত মঙ্গলবার রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব সামিউল আমিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে মাসুদুর রহমানসহ বিভিন্ন উপজেলার আটজন ইউএনওকে তাৎক্ষণিক বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আদেশে বলা হয়, বৃহস্পতিবারের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হবে। তবে বুধবার রাতে নতুন আদেশে অবমুক্তির নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ তাৎক্ষণিক অবমুক্তির আদেশ বাতিল করা হয়।

জেলা প্রশাসক ও রির্টানিং কর্মকর্তা মো. সাইফুর রহমান বলেন, ‘কলমাকান্দার ইউএনও মাসুদুর রহমানসহ আটজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বদলির আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিষয়টি সরকারের উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধান্ত, আমরা সরকারি আদেশের বাইরে যেতে পারি না। পালন করতে বাধ্য।’

ইউএনও মাসুদুর রহমান বলেন, ‘আমি সরকারি কর্মচারী। সরকার যেভাবে আদেশ করে পালন করতে আমি বাধ্য। নতুন কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য ব্যাগ গুছিয়েছিলাম। এখন নতুন আদেশের অনুযায়ী এখানেই আছি।একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে কারো পক্ষ অবলম্বন করার আমার সুযোগ নেই। এ ছাড়া আমি সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা। এসব বলে আমারকে বিব্রত করা হচ্ছে।’

