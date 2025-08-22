এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেন
এক মোটরসাইকেলে ৪ জন, প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত ৩
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১১টার দিকে নিমতলা এলাকার মডার্ন গ্রিন সিটি আবাসন প্রকল্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত তিনজন মোটরসাইকেলের আরোহী ছিলেন। তাঁরা হলেন সিরাজদিখান উপজেলার রসুনিয়া ইউনিয়নের খিলপাড়া এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে আওলাদ হোসেন (২৩), একই এলাকার হাসেমের ছেলে হাবিল (২২) ও মঙ্গল মিয়ার ছেলে কাইয়ুম (২২)। আহত ব্যক্তির নাম ইমন (২০)। তিনি একই গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে। তাঁরা সবাই রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন ও পরস্পরের বন্ধু।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, শ্রীনগরে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন ওই চারজন। কাজ শেষে গতকাল রাতে চার বন্ধু একটি মোটরসাইকেলে করে সিরাজদিখানে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলেন। রাত পৌনে ১১টার দিকে তাঁদের মোটরসাইকেলটি এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনের (পাশের সড়ক) নিমতলা এলাকার মডার্ন গ্রিন সিটি আবাসন প্রকল্পের সামনে আসে। তখন বিপরীত দিক থেকে আসা শ্রীনগরগামী একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে মোটরসাইকেলটির সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঘটনাস্থলে আওলাদ, হাবিল ও কাইয়ুম মারা যান। গুরুতর আহত হন ইমন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। ইমনকে উদ্ধার করে তাঁরা শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ আজ শুক্রবার সকালে বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। সেখান থেকে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাইওয়ে থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’
রসুনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু সায়ীদ প্রথম আলোকে বলেন, ওই চারজন প্রতিদিন শ্রীনগরের যাতায়াত করে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তাঁরা চারজন গরিব ঘরের সন্তান। তাঁদের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
এর আগে গতকাল ভোরে এক্সপ্রেসওয়েতে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরের ষোলঘর এলাকায় প্রাইভেট কার উল্টে নিহত হন আরও তিনজন।